Выплаты одиноким пенсионерам: где можно получить помощь в августе

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В августе 2026 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и жители одной из прифронтовых областей смогут получить финансовую помощь в рамках проекта гуманитарного объединения украинских благотворительных организаций — консорциума LINK. Выплаты будут доступны особо уязвимым категориям граждан, которые продолжают проживать вблизи линии фронта.

О том, как можно воспользоваться этой возможностью, сообщают Новини.LIVE.

Кто имеет право на денежную помощь от консорциума LINK

Согласно информации организаторов, проект консорциума LINK при финансовой поддержке Гуманитарного фонда Украины (UHF) реализуется в Херсонской области. Воспользоваться возможностью получить выплаты могут жители следующих громад:

Чернобаевской громады Херсонского района;

Великоалександровской громады Бериславского района.

Рассчитывать на финансовую поддержку смогут:

граждане, которые за последние три месяца не получали аналогичной помощи от других фондов/организаций;

семьи, проживающие вблизи линии фронта, несмотря на риски;

домохозяйства, относящиеся к социально уязвимым категориям (при определенных условиях).

Правила проекта предусматривают оказание помощи при следующих условиях:

выплаты получат домохозяйства, расположенные на расстоянии 0–50 км от фронта;

при расстоянии 0–20 км — заявку рассмотрят без подтверждения критериев уязвимости;

при расстоянии 21–50 км — необходимо наличие хотя бы одного критерия уязвимости.

Речь идет о следующих уязвимых группах населения:

Одиноких граждан в возрасте от 60 лет; Людей с инвалидностью/хроническими заболеваниями; Одиноких родителей с детьми; Многодетные семьи; Домохозяйства, в которых взрослые не имеют возможности работать; Недавно перемещенные домохозяйства.

Куда обращаться для оформления денежной помощи

Граждане могут принять участие в проекте при условии соответствия требованиям программы и проживания в двух вышеуказанных громадах Херсонской области. Заявки принимает благотворительный фонд "Рокада".

Для подачи запроса на регистрацию в проекте по оказанию финансовой поддержки необходимо позвонить на горячую линию БФ "Рокада" в Херсоне по номеру: 0800 332 009.

Объявление. Источник: БФ «Рокада»

Однако организаторы предупредили, что сам факт подачи заявки не гарантирует получения помощи. Средства получат те, кто пройдет отбор по критериям проекта. Также право на помощь зависит от объема имеющегося финансирования.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что БФ "Щедрик" и Estonian Refugee Council открыли регистрацию на денежную помощь для внутренних переселенцев и эвакуированных лиц. Он реализуется в Херсонской области, а размер помощи составляет 12 300 грн, рассчитанных на три месяца для каждого члена семьи.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что летом для граждан доступен проект MESH, который реализуется при поддержке UHF. Он предусматривает предоставление финансовой помощи в регионах с высоким уровнем риска. В его рамках предусмотрено предоставление нескольких видов выплат, в частности на запуск и развитие собственного дела в размере до 31 900 грн.