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Главная Финансы Помощь до 20 000 долларов: на каких условиях можно получить

Помощь до 20 000 долларов: на каких условиях можно получить

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 13:00
Выплаты до 20 000 долларов: жителям четырех областей Украины предоставят гранты
Пожилые люди и деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года жителям четырех областей выплатят денежную помощь в размере до 20 000 долларов в рамках "Программы поддержки экономической устойчивости Украины" (ERP). Речь идет о предоставлении финансовых грантов тем, чей бизнес пострадал во время войны.

О том, как можно оформить грант, рассказывает сайт Новини.LIVE.

При каких условиях гарантируют выплаты до 20 000 долларов

Речь идет о реализации нового этапа программы поддержки экономической устойчивости, которая предусматривает оказание помощи микро-, малому и среднему бизнесу. Она доступна для жителей:

  • Киева и области;
  • Черниговской области;
  • Днепропетровской области;
  • Одесской области.

"Программа экономической устойчивости Украины (ERP). Цель поддержки — помочь пострадавшему населению, а также малому и среднему бизнесу возобновить деловую активность и преодолеть последствия войны", — говорится в сообщении.

Согласно условиям программы, граждане смогут получить финансовую помощь, если малый и средний бизнес пострадал из-за войны. Гранты можно будет использовать:

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  • на приобретение основных производственных средств;
  • на возобновление деятельности;
  • на создание новых рабочих мест.

Предприятия смогут получить в среднем до 20 000 долларов.

Также предусмотрено предоставление индивидуальной финансовой помощи в поддержку инициатив микробизнеса. Подавать заявки могут внутренние переселенцы и местные жители, пострадавшие от войны и проживающие в областях, где действует программа. Размер финансовой помощи составит до 2 600 долларов.

Как принять участие в программе оказания помощи

Если граждане из вышеуказанных областей желают принять участие в программе финансовой помощи в размере до 20 000 долларов, им необходимо заполнить специальную анкету на сайте организации. Участники должны:

  1. Заполнить анкету;
  2. Пройти отбор;
  3. Подать полноценную заявку;
  4. Принять участие в разработке плана расширения бизнеса.

Проект реализуется Mercy Corps при поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) в рамках Программы экономической устойчивости Украины (ERP).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе действует проект MESH, оказывающий помощь громадам с высоким уровнем риска. Он реализуется при поддержке UHF. Предусматривается предоставление двух видов финансовой помощи, в частности на запуск и развитие собственного дела. Гранты будут достигать 31 900 грн.

Также Новини.LIVE писали о возможности оформить помощь на отопление на зимний период. Ею могут воспользоваться жители ряда населенных пунктов Запорожской области. В частности, пенсионеры от 60 лет, лица с инвалидностью I, II, III группы, семьи с детьми с инвалидностью.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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