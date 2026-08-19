Выплаты детям с инвалидностью увеличат: новые суммы с 2027 года

Мать с ребенком. Фото: УНИАН

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Семьям, которые ежедневно тратят немалые средства на лечение, реабилитацию и уход за ребенком с инвалидностью, государство в скором времени будет выплачивать больше денег. 19 августа Верховная Рада приняла поправки, касающиеся финансовой поддержки таких семей с 2027 года. Кроме того, они смогут получать больше социальных услуг. В настоящее время закон готовится к подписанию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на законопроект № 14191 от 05.11.2025.

Что меняется

Главное изменение касается выплат, которые будут привязаны к новой базовой величине. Ее размер с 2027 года будет определяться в госбюджете, но он не может быть меньше 4000 гривен. То есть вместо нескольких отдельных показателей государство будет использовать одну базу, от которой будет рассчитываться размер помощи.

Помимо денежных выплат, новая система предусматривает социальные услуги для детей и их семей. В частности, речь идет об услуге раннего вмешательства для детей, которые в ней нуждаются.

Сколько будут получать дети и взрослые

Согласно закону, ежемесячная государственная помощь будет составлять:

Детям с инвалидностью до 18 лет — 200 % базовой величины. Людям с инвалидностью с детства:

I группы — 200%;

II группы — 100%;

III группы — 75 %.

Если базовая величина в 2027 году будет установлена на уровне минимум 4000 гривен, это будет означать соответственно 8000, 8000, 4000 и 3000 гривен основного пособия.

Сколько будут доплачивать на уход

Для человека с инвалидностью с детства I группы подгруппы А она составит 200% базовой величины, для подгруппы Б — 100%.

Для ребенка с инвалидностью подгруппы А до 18 лет надбавка также составит 200% базовой величины.

Если ребенок имеет инвалидность, но не относится к подгруппе А и нуждается в уходе, надбавка составит 100% базовой величины при наличии соответствующего подтверждения врачебно-консультативной комиссии.

Что будет с теми, кто находится на полном государственном содержании

Для детей с инвалидностью и людей с инвалидностью с детства, которые находятся в учреждениях на полном государственном содержании, предусмотрен отдельный переходный механизм.

До 1 января 2028 года непосредственно человеку или его законному представителю будут выплачивать 25% назначенного пособия, а остальные средства будут направляться учреждению на улучшение условий проживания.

С 2028 года доля, которую человек будет получать напрямую, увеличится до 50%. Остальные 50% учреждение будет получать на социальные услуги по договору.

Когда начнут выплачивать по новым правилам

Сам закон уже принят Верховной Радой. В то же время новые правила выплат должны вступить в силу с 1 января 2027 года. Поэтому в 2026 году размеры выплат не изменятся автоматически только из-за принятия этого закона. Основные изменения семьи почувствуют уже после запуска новой системы в 2027 году.

Выплаты и надбавку за уход будет назначать и выплачивать Пенсионный фонд Украины.

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