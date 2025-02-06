Субсидия на аренду жилья для ВПЛ — сколько выплачивают украинцам

Купюры в 100 грн в конверте. Фото: УНИАН

С 29 января 2025 года в Украине заработала программа субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. А уже 6 февраля было заключено первое соглашение, в рамках которого семья переселенцев из Закарпатской области получила от государства субсидию в размере более 4 тыс. грн.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

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По ее словам, субсидию получила работающая пара. В общем им выплатили 4 770 грн на аренду жилья. А владелец, который сдал это жилье в аренду, получил на компенсацию налогов получил 2 352 грн.

"Это означает, что все движется и будет масштабироваться. Самое большое, что удерживает людей от этой процедуры — страх: а что будет с арендой, налогами. Нам очень важно примерами показать, что это возможно", — рассказала она.

Жолнович объяснила, что государство будет компенсировать каждому арендодателю ту часть налогов, которую он платит за аренду жилья.

"Для нас очень важно, чтобы все это было нормировано: и права, и обязанности каждой из сторон были задекларированы. Также важно, что если все будет происходить без официального нормирования, мы можем столкнуться с мошенничеством. Когда будут заключаться фейковые договоры, а мы не будем понимать, кому и за что платим. А ресурсов сегодня, к сожалению, не так много, чтобы не понимать, кому и за что мы его раздаем",— отметила Оксана Жолнович.

Субсидия на аренду жилья — кто из переселенцев может получить

Госпрограмму создали для граждан, которые:

тратят на аренду более 20% своих общих доходов;

переехали с оккупированных или территорий, где продолжаются/велись боевые действия;

потеряли жилье и не имеют где жить на подконтрольной Украине территории;

не получают помощь на проживание 2-3 тыс. грн;

не участвуют в программе "Приют".

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