Субсидия на аренду жилья для ВПЛ — сколько выплачивают украинцам

ВПЛ впервые дали субсидию на аренду жилья — сколько заплатили
С 29 января 2025 года в Украине заработала программа субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. А уже 6 февраля было заключено первое соглашение, в рамках которого семья переселенцев из Закарпатской области получила от государства субсидию в размере более 4 тыс. грн.
Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.
Субсидия на аренду жилья - сколько денег получили ВПЛ
По ее словам, субсидию получила работающая пара. В общем им выплатили 4 770 грн на аренду жилья. А владелец, который сдал это жилье в аренду, получил на компенсацию налогов получил 2 352 грн.
"Это означает, что все движется и будет масштабироваться. Самое большое, что удерживает людей от этой процедуры — страх: а что будет с арендой, налогами. Нам очень важно примерами показать, что это возможно", — рассказала она.
Жолнович объяснила, что государство будет компенсировать каждому арендодателю ту часть налогов, которую он платит за аренду жилья.
"Для нас очень важно, чтобы все это было нормировано: и права, и обязанности каждой из сторон были задекларированы. Также важно, что если все будет происходить без официального нормирования, мы можем столкнуться с мошенничеством. Когда будут заключаться фейковые договоры, а мы не будем понимать, кому и за что платим. А ресурсов сегодня, к сожалению, не так много, чтобы не понимать, кому и за что мы его раздаем",— отметила Оксана Жолнович.
Субсидия на аренду жилья — кто из переселенцев может получить
Госпрограмму создали для граждан, которые:
- тратят на аренду более 20% своих общих доходов;
- переехали с оккупированных или территорий, где продолжаются/велись боевые действия;
- потеряли жилье и не имеют где жить на подконтрольной Украине территории;
- не получают помощь на проживание 2-3 тыс. грн;
- не участвуют в программе "Приют".
Ранее редакция сайта Новини.LIVE рассказывала, что ВПЛ продолжают предоставлять компенсации за уничтоженное или разрушенное жилье. Известно, как получить деньги в 2025 году.
Также мы писали, что с момента начала полномасштабного вторжения РФ, получить жилье в Киеве удалось лишь нескольким семьям переселенцев. В Раде ВПЛ при местной власти нашли объяснение проблеме.
Читайте Новини.LIVE!