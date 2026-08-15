ВПЛ за рубежом могут лишиться помощи: названо главное условие

Люди садятся в поезд. Фото: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Уехать за границу на несколько недель — одно дело, а прожить там несколько месяцев и при этом продолжать получать пособие на проживание как ВПЛ — уже совсем другая ситуация. Именно из-за длительного отсутствия за границей переселенцам могут прекратить выплаты. Верховный Суд разъяснил, когда такое решение было законным и что изменилось после введения новых правил.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебную власть Украины.

Когда ВПЛ могут прекратить выплаты

В июле 2023 года правила выплаты пособия на проживание изменились. Новые правила вступили в силу 15 июля 2023 года. С тех пор пособие не продлевалось людям, находившимся за границей более 30 дней подряд. Но для тех, кто уже получал выплаты, действовало еще одно важное правило.

Проверялось, находился ли человек за границей более 30 дней по состоянию на 15 июля 2023 года. Если да, он должен был вернуться в Украину до 1 августа 2023 года. Если не вернулся, выплату не продлевали.

То есть для прекращения выплаты помощи должны были совпасть два условия:

человек находился за границей более 30 дней по состоянию на 15 июля;

до 1 августа он не вернулся в Украину.

Если человек вернулся до 1 августа

В таком случае выплату должны были продлить автоматически. Верховный Суд отдельно обратил на это внимание: даже если на 15 июля человек уже находился за границей более 30 дней, но вернулся до 1 августа, помощь должна была продолжаться.

То есть ВПЛ дали время с 15 июля по 1 августа, чтобы вернуться в Украину и сохранить выплату.

Учитывались ли поездки до 15 июля 2023 года

Этот вопрос также возник в деле, которое рассматривал Верховный Суд. Истец настаивал, что его пребывание за границей началось еще до вступления в силу новых правил. Поэтому, по его мнению, этот период не должен был учитываться.

Суд пояснил, что новые правила вступили в силу с 15 июля 2023 года. А решение о продлении или прекращении выплаты принималось уже с 1 августа, когда эти правила действовали. Поэтому Верховный Суд не счел, что правила были применены задним числом.

Когда 30 дней могут не учитываться

Пребывание за границей более 30 дней не всегда означало лишение пособия. В этот период могли не учитываться дни, когда человек находился за границей по следующим причинам:

служебная командировка;

оздоровление ребенка;

стажировки;

лечение;

реабилитация;

смерть члена семьи или родственника;

уход за больным ребенком до 18 лет.

Также учитывалось пребывание в учреждениях здравоохранения, судебных или правоохранительных органах, если человек из-за этого не мог вернуться в Украину не по своей воле. Такие обстоятельства необходимо было подтвердить документами.

Что решил cуд

В деле № 380/22413/24 женщина выехала из Украины 5 ноября 2022 года. Вернулась только 28 августа 2023 года — то есть провела за границей 297 дней.

По состоянию на 15 июля 2023 года она уже находилась за границей более 30 дней и до 1 августа в Украину не вернулась. В связи с этим выплату пособия на проживание приостановили с 1 августа. Украинка пытался возобновить выплаты и обжаловала решение в суде. Однако суды первой и апелляционной инстанций не удовлетворили иск, а Верховный Суд согласился с ними.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе пособие на проживание ВПЛ будут выплачивать в два этапа — до 15-го и до 28-го числа. В то же время части переселенцев необходимо обновить данные в ПФУ или ЦНАП, в частности в случае изменения адреса, состава семьи или имущественного положения, иначе выплаты могут быть приостановлены.

Также Новини.LIVE писали, что правила для пенсий ВПЛ планируют изменить: переселенцы должны получать пенсии и другие соцвыплаты на общих условиях, без специальных проверок или ограничений. Новые нормы, предусмотренные законопроектом №12301, должны вступить в силу через три месяца после официальной публикации закона.