Впервые за 50 лет: за въезд в какую страну украинцы заплатят больше

Люди на одной из улиц Токио, банкноты евро. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В Японию любят приезжать туристы со всего мира. Однако в скором времени внимание к стране может сместиться. Так, в Японии намерены сократить расходы на иммиграционную систему, поэтому повышают стоимость виз. Это сулчится впервые за полвека.

Об этом сообщает Euronews, передает Новини.LIVE.

Стоимость въезда в Японию для украинцев

До 1 июля 2026 года граждане Украины, решившие посетить Японию, будут платить:

3000 иен — за туристическую визу;

6000 иен — за многократную визу.

Но уже скоро цены изменятся, а именно:

туристическая виза будет стоить 15 000 иен (80 евро);

многократная — 30 000 иен (160 евро).

Изменения точно коснутся многих граждан из других стран. Например, между Украиной и Японией не действует безвизовый режим, то есть украинцам за въезд на территорию этой страны нужно платить.

Стоимость въезда в Японию для украинцев

Власти Японии отмечают, что цены на визы держались на одном уровне в течение длительного времени, в то время как инфляция менялась каждый год. Поэтому повышение цен почти в пять раз — это реальное отражение уровня инфляции и серьезных изменений в обменных курсах.

Чего еще ждать туристам

Повышение цен на визы — это лишь начало масштабной реформы в иммиграционной сфере. Парламент уже одобрил поправки к Закону о контроле над иммиграцией и признании беженцев. Правительство получит контроль над иммиграционными сборами и сможет их повышать.

Как сообщали Новини.LIVE, у украинцев возникли дополнительные проблемы с въездом в Польшу. Так, государственные учреждения соседней страны начали более тщательно проверять, приехал ли человек из-за войны или по экономическим причинам. Гражданам Украины, в частности, отказывают в предоставлении PESEL UKR.

Также Новини.LIVE писали, что Польша установила новые тарифы на консульские услуги. С 1 января подорожали услуги по экстренному оформлению временных паспортов и выдаче национальных виз.