Консульские сборы в Польше повысили на четверть — детали

Польша с начала 2026 года официально пересмотрела стоимость консульских услуг. Новые тарифы начали действовать с 1 января и применяются ко всем заявлениям, поданным после этой даты.

В среднем консульские сборы выросли на четверть, говорится на официальном правительственном портале Gov.pl.

Паспортные услуги подорожали

Новые правила введены постановлением министра иностранных дел Польши еще в конце октября 2025 года, но фактически вступили в силу только с 1 января.

Сейчас изменены ставки за экстренное оформление временных паспортов. Речь идет о ситуациях, когда документ нужен срочно или вне стандартного графика работы консульства. Теперь за это придется заплатить 100 евро. Если же заявление подается в выходной или нерабочий день, тогда сумма возрастает до 200 евро.

В польском МИД уточняют, что эти услуги и так имеют экстренный характер, поэтому никаких отдельных доплат за ускорение не предусмотрено. Важный нюанс — размер сбора определяется датой подачи заявления, а не днем получения готового документа.

Изменения для виз

Обновления коснулись и визовых процедур. Наиболее ощутимый рост касается национальных виз.

Принятие и рассмотрение заявления на национальную визу, а также повторное рассмотрение теперь стоят 200 евро. За повторное рассмотрение заявления на шенгенскую визу установлен сбор в 90 евро. Эта ставка соответствует нормам Визового кодекса Европейского Союза.

Почему Польша пересмотрела тарифы

В польском правительстве объясняют повышение достаточно прямо. Большинство консульских сборов не пересматривались почти десять лет, а по отдельным услугам - с 2013 года и тарифы решили адаптировать к реальным социально-экономическим условиям.

