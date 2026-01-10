Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Польша повысила цены на консульские сборы — новая стоимость

Польша повысила цены на консульские сборы — новая стоимость

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 11:05
Консульские сборы в Польше повысили на четверть — детали
Паспортный контроль на границе. Фото иллюстративное: ГПСУ

Польша с начала 2026 года официально пересмотрела стоимость консульских услуг. Новые тарифы начали действовать с 1 января и применяются ко всем заявлениям, поданным после этой даты.

В среднем консульские сборы выросли на четверть, говорится на официальном правительственном портале Gov.pl.

Реклама
Читайте также:

Паспортные услуги подорожали

Новые правила введены постановлением министра иностранных дел Польши еще в конце октября 2025 года, но фактически вступили в силу только с 1 января.

Сейчас изменены ставки за экстренное оформление временных паспортов. Речь идет о ситуациях, когда документ нужен срочно или вне стандартного графика работы консульства. Теперь за это придется заплатить 100 евро. Если же заявление подается в выходной или нерабочий день, тогда сумма возрастает до 200 евро.

В польском МИД уточняют, что эти услуги и так имеют экстренный характер, поэтому никаких отдельных доплат за ускорение не предусмотрено. Важный нюанс — размер сбора определяется датой подачи заявления, а не днем получения готового документа.

Изменения для виз

Обновления коснулись и визовых процедур. Наиболее ощутимый рост касается национальных виз.

Принятие и рассмотрение заявления на национальную визу, а также повторное рассмотрение теперь стоят 200 евро. За повторное рассмотрение заявления на шенгенскую визу установлен сбор в 90 евро. Эта ставка соответствует нормам Визового кодекса Европейского Союза.

Почему Польша пересмотрела тарифы

В польском правительстве объясняют повышение достаточно прямо. Большинство консульских сборов не пересматривались почти десять лет, а по отдельным услугам - с 2013 года и тарифы решили адаптировать к реальным социально-экономическим условиям.

Напомним, ранее мы писали, что одно из денежных пособий в Польше увеличили почти вдвое.

Также узнайте, как украинская "оборонка" частично эвакуировалась в Польшу. Производство украинских дронов и ракет теперь частично расположено на территории этой страны.

Польша ЕС визы загранпаспорт Украины консульство
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации