Возврат товара без чека: какие документы подтвердят покупку

Покупатель у кассы в супермаркете. Фото: УНИАН

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Большинство из нас попадали в ситуацию, когда чек после покупки где-то потерялся или его вообще не было. А когда товар оказался бракованным или не подошел, в магазине отказались принимать его обратно без чека. На этом многие просто машут рукой и забывают о своих деньгах. Но по закону потребители не должны зависеть от одной бумажки. Верховный Суд подтвердил: если чек потеряли, покупку можно доказать другими доказательствами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Богдана Янкива.

Что может заменить чек

Закон "О защите прав потребителей" предусматривает, что факт покупки может подтверждаться не только кассовым или товарным чеком, но и другими документами. Именно на это обратил внимание Верховный Суд в деле №200/13835/15-ц.

Так, женщина купила обувь, но впоследствии обнаружила в ней недостатки. Когда она обратилась в магазин, ей отказали, поскольку не было кассового чека. Покупательница объясняла, что рассчитывалась банковской картой и факт покупки можно подтвердить иным способом.

Верховный Суд согласился с аргументом, что потеря чека не означает, что человек автоматически теряет право доказывать покупку другими способами. Дело направили на новое рассмотрение. То есть чек — это удобное доказательство, но не единственная возможность подтвердить покупку.

Что можно требовать от продавца

Здесь все зависит от того, что произошло с товаром. Если товар имеет недостатки, закон предусматривает для потребителя, в частности, возможность требовать ремонт, снижение цены, замену товара или возврат денег — в зависимости от характера недостатков и предусмотренных законом условий.

Если же товар качественный, но просто не подошел, для непродовольственных товаров действует правило об обмене в течение 14 дней, не считая дня покупки. При этом товар не должен быть в употреблении, должен сохранить товарный вид, свойства, пломбы и ярлыки, а также необходим расчетный документ или предусмотренный законом электронный документ.

Поэтому важный нюанс: отсутствие чека не отменяет права доказать факт покупки, но и не означает автоматического возврата денег. Необходимо выполнить и другие условия, предусмотренные законом.

Чем подтвердить покупку

Если бумажный чек пропал, не спешите сдаваться. Посмотрите, что осталось после покупки.

Банковская выписка

Если вы платили картой, в банковском приложении можно найти дату, время, сумму операции и информацию о продавце. Это хорошее доказательство, но оно не всегда подтверждает, какой именно товар вы купили. Если в магазине в тот день было несколько покупок на похожую сумму, одной выписки может быть недостаточно. Поэтому ее лучше сопоставить с другими доказательствами.

Электронный чек

Если магазин прислал чек на электронную почту, телефон или в приложение, он может стать полноценным подтверждением покупки.

Проверьте почту, SMS, Viber и личный кабинет магазина. Иногда чек просто "запрятался" там, где его никто не ищет.

Гарантийный талон

Для техники и других гарантийных товаров это особенно полезный документ. В нем могут быть указаны модель, серийный номер, дата продажи и информация о продавце.

Накладная или другой документ

Для покупок через интернет это может быть накладная, акт приема-передачи, подтверждение заказа или другой документ, сопровождавший покупку.

Упаковка, переписка и другие доказательства

Помочь могут даже на первый взгляд незначительные вещи:

упаковка со штрих-кодом или обозначением магазина;

переписка с продавцом;

SMS о заказе или доставке;

информация из личного кабинета;

бонусная карта, по которой начислили баллы;

данные о кэшбэке;

фотографии или видео из магазина;

показания людей, которые были с вами во время покупки.

По отдельности каждое из этих доказательств может оказаться недостаточным. Но вместе они могут убедительно подтвердить, где, когда и что именно вы покупали.

Поможет ли дубликат утерянного чека

Здесь есть важное уточнение. На первый взгляд кажется, что если чек хранится в системе магазина — значит, продавец просто должен его еще раз распечатать. Но ГНС разъясняет, что законодательство не предусматривает создание дубликата утерянного фискального чека с помощью функций РРО или ПРРО. Поэтому требовать именно дубликат фискального чека не стоит.

Но это не означает, что информацию о покупке невозможно найти. Например, для чеков, сформированных ПРРО, ГНС предоставляет сервис "Поиск фискального чека" в Электронном кабинете. Кроме того, продавец по требованию покупателя должен предоставить расчетный документ в бумажной или электронной форме в соответствии с требованиями законодательства.

Почему одной банковской выписки иногда недостаточно

Представим ситуацию: вы купили куртку за 3000 гривен и заплатили картой. В банковской выписке видно: 3000 гривен поступили конкретному магазину. Но продавец может спросить, откуда вы знаете, что это была именно куртка, а не другая покупка.

Поэтому лучше всего работает совокупность доказательств. Например, выписка из банка, гарантийный талон или накладная, а также упаковка с маркировкой магазина.

Что делать, если чек потерялся

Не нужно сразу готовиться к суду. Начните с простого:

Проверьте электронную почту, SMS и приложение магазина. Возможно, чек сохранился в электронном виде. Найдите платеж в банковском приложении. Запишите дату, время, сумму и название продавца. Проверьте сервис ГНС "Поиск фискального чека", если покупка осуществлялась через ПРРО. Соберите все, что осталось от покупки: гарантийный талон, накладную, упаковку, переписку, данные о бонусах или кэшбэке. Обратитесь к продавцу в письменной форме, если товар нужно вернуть, обменять или сдать на гарантийный ремонт. Если продавец отказывает, ограничиваясь словами "нет чека — ничего не сделаем", не воспринимайте это как окончательный ответ. Позиция Верховного Суда позволяет доказывать факт покупки другими надлежащими доказательствами.

Ранее Новини.LIVE писали, что банковский чек после снятия наличных лучше не оставлять возле банкомата и не выбрасывать в открытый мусорный бак. Квитанция может содержать остаток средств, часть реквизитов счета и данные об операции, которые могут стать дополнительной информацией для мошенников.

Также Новини.LIVE рассказывали, что делать, если продавец после оплаты отказывается выдать кассовый чек и объясняет это техническим сбоем. Особенно опасно это при онлайн-покупках, ведь без подтверждения расчета вернуть товар или доказать факт оплаты может быть значительно сложнее.