Возобновление полетов и скандал с застройкой: что ждет аэропорт "Львов"

Мужчина в очках с сумкой в руке, женщина держит в руках панаму, корпус самолета. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого находится в полностью рабочем состоянии. Украина готова быстро возобновить гражданское авиасообщение, как только будет решен вопрос безопасности.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой в интервью интернет-порталу "РБК-Украина", передают Новини.LIVE.

Возобновление полетов — вопрос недель

Воздушное пространство Украины остается закрытым еще с 24 февраля 2022 года, однако аэропорты во Львове и Борисполе полностью готовы возобновить прием рейсов. По оценкам мэра, после решения вопросов безопасности для возобновления их работы потребуется менее месяца.

Он также добавил, что министерство транспорта Великобритании уже представило крупный проект будущего развития львовского аэропорта. Кроме того, Евросоюз планирует инвестировать около 10 миллиардов евро в развитие Львова как мощного транспортного хаба. Проект предусматривает прокладку евроколеи и прямое соединение аэропорта с железнодорожным вокзалом.

Скандал с застройкой прилегающих территорий

Вместе с тем Садовый заявил о попытке незаконной застройки 70 гектаров земли, которые еще с советских времен зарезервированы для расширения аэропорта. Ранее на этой земле можно было высаживать траву и различные злаковые культуры.

По его словам, соседний сельский совет Сокольников решил построить на резервной территории 50 тысяч квадратных метров жилья для 8 тысяч человек. Глава города возмутился тем, что это фактически означает появление нового микрорайона без канализации, водоснабжения, школ или больниц непосредственно на стратегических землях аэропорта, без которого город не сможет полноценно развиваться.

"Я бы очень хотел, чтобы правоохранительные органы расследовали: как же так получилось, что Госкомзем и сельский совет так быстро разпаяли всю эту землю и передали частным владельцам? И там одна или две крупные компании все это скупили и сейчас бегают, пытаются кому-то это продать и навлечь большие неприятности на Украину", — отметил мэр.

В настоящее время мэрия Львова обратилась в суд, поэтому все подготовительные и строительные работы на этом участке заблокированы.

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