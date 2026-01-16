Цены на тепличные помидоры в Украине выросли — причины

Помидоры в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине снова подорожали тепличные помидоры. Причина этого очень банальна, так как на рынке оказалось меньше товара, чем всегда.

В это время года главным источником поставок томатов была Турция, однако за последние недели импорт оттуда резко уменьшился, сообщает EastFruit.

Реклама

Читайте также:

Сколько стоят томаты сейчас

Согласно ежедневному мониторингу, тепличные томаты оптом предлагают по 90 — 110 грн/кг.

Это на 12% выше, чем в конце прошлой недели, но спрос слабый и со стороны оптовиков, и со стороны торговых сетей.

В то же время в сети АТБ 16 января розничная цена тепличных томатов достигает 139 грн за кило, в Сільпо — 147 гривен, а в Варусе — 134, 90 грн.

Долго ли будет высокая цена на томаты

По сравнению с серединой января прошлого года томаты подорожали примерно на 10%. Участники рынка считают ситуацию неустойчивой.

Если поставки из Турции быстро возобновятся, томаты уже на следующей неделе могут снова подешеветь.

Ранее мы писали, что происходит с ценами куриные яйца. Магазины продают товар поштучно, планомерно снижая стоимость и позволяя посетителям экономить. А фасованные яйца неустанно дорожают.

Также узнайте, к каким ценам на хлеб готовиться украинцам на протяжении всего 2026 года.