Цены на тепличные помидоры в Украине выросли — причины

Цены на популярный овощ пошли вверх — новая стоимость
В Украине снова подорожали тепличные помидоры. Причина этого очень банальна, так как на рынке оказалось меньше товара, чем всегда.
В это время года главным источником поставок томатов была Турция, однако за последние недели импорт оттуда резко уменьшился, сообщает EastFruit.
Сколько стоят томаты сейчас
Согласно ежедневному мониторингу, тепличные томаты оптом предлагают по 90 — 110 грн/кг.
Это на 12% выше, чем в конце прошлой недели, но спрос слабый и со стороны оптовиков, и со стороны торговых сетей.
В то же время в сети АТБ 16 января розничная цена тепличных томатов достигает 139 грн за кило, в Сільпо — 147 гривен, а в Варусе — 134, 90 грн.
Долго ли будет высокая цена на томаты
По сравнению с серединой января прошлого года томаты подорожали примерно на 10%. Участники рынка считают ситуацию неустойчивой.
Если поставки из Турции быстро возобновятся, томаты уже на следующей неделе могут снова подешеветь.
