В Украине должна появиться платная дорога — что об этом известно

Автомобили на трассе.

О том, чтобы в Украине появились дороги, которые по качеству не уступали автодорогам в Европе, мечтают едва ли не все украинские водители. Но мало кто понимает, что построить такую дорогу — это, наверное, недешево.

Между тем заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач в интервью изданию ЦТС рассказал, где в Украине могут построить первую концессионную автодорогу.

Первая концессионная автодорога в Украине

По словам Сергея Деркача, первой концессионной автодорогой в Украине может стать дорога от Ковеля до пункта пропуска Ягодин-Дорогуск.

"Это первый кейс, в котором мы рассматривали дорогу возможную для частного публичного партнерства. Речь шла о ее ремонте и развитии в четыре полосы. С другой стороны Польша строит автобан и его хорошо было бы продолжить до Ковеля — там есть и железнодорожный узел, и дальше дорожный узел. Это будет хороший кейс, который мы попробуем отработать", — сказал он.

Сейчас, как отметил Деркач, наше государство изучает возможность привлечь к проекту частных партнеров.

"У нас уже есть по новому законодательству такие возможности, мы рассматриваем несколько таких дорог, которые могут быть рассмотрены в части концессии и в части того, чтобы эти дороги могли быть удержаны и развиты. Думаю, что это будет самый эффективный вариант привлечения средств именно для дорог", — подчеркнул заместитель министра развития общин и территорий Украины.

Сергей Деркач отметил, что в автобаны лучше превращать те дороги, по которым транспорт едет к пунктам пропуска.

"Но надо учитывать еще и вовлеченность и интерес бизнеса. Для того чтобы выстроить финансовую модель, нужно знать количество транспортных средств, чтобы эта дорога была интересна, чтобы кто-то платил за ее использование", — отметил чиновник.

Как отметил Сергей Деркач, сейчас трассы к пунктам пропуска являются наиболее загруженными.

