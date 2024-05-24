Штрафы владельцам животных-2024 — за какие нарушения и сколько нужно заплатить в Украине

Самый большой питбуль в мире. Фото: Ruaridh Connellan/Barcroft USA

Украинское законодательство предусматривает административную ответственность за жестокое обращение с животными. Также владельцам домашних любимцев придется заплатить штрафы за отсутствие поводка и намордника, игнорирование фекалий на улице, причинение вреда третьим лицам, жестокое обращение с животными и т.д.

Об этом говорится в Постановлении Кабинета министров Украины №1164.

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Какие штрафы угрожают владельцам животных в Украине

Согласно новому законодательству о жестоком обращении с животными, владельцы должны держать на поводке животных, которые могут представлять угрозу жизни или здоровью других людей. Собаки опасных пород обязательно должны быть в наморднике.

За нарушение предусмотрены следующие штрафы:

штраф за выгул собак без намордников составит от 170 до 340 грн.;

для должностных лиц от 340 до 850 грн;

после повторного правонарушения штраф увеличивается — от 340 до 510 грн;

для должностных лиц — от 510 до 1020 гривен;

в случае причинения вреда имуществу или здоровью человека владельцу животного грозит штраф от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животного.

Согласно правительственному постановлению, владельцы собак опасных пород должны заключать договор обязательного страхования ответственности за возможный ущерб третьим лицам при регистрации или перерегистрации.

Закон также предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными. Это не ограничивается только физическим насилием, побоями и издевательствами. Даже тот факт, что владелец оставил собаку на морозе на длительный период, может быть сочтено нарушением. За нанесенный ущерб предусмотрен штраф в размере от 3400 до 8500 гривен или административный арест до 15 дней.

В случаях, когда жестокие действия совершались в присутствии детей, украинцев могут заключить в тюрьму на срок до 8 лет.

Какие породы собак считаются опасными в Украине.

Кабмин утвердил список пород собак, которые теперь считаются опасными. В список вошли, в частности, следующие породы:

Аиди (овчарка атласская);

Айну (собака айнский, хоккайдо);

Акбаш;

Акита-ину;

Акита американский (собака большой японский);

Бандог американский;

Бергамаско (овчарка Бергамская);

Брохольмер датский;

Бувье арденское;

Бувье фланерское;

Бульдог алапасский чистокровный (отто);

Бульдог американский;

Бульдог мальорский (ка-де-бо, перо де прессо мальоркин);

Бульмастиф;

Бультерьер английский;

Бультерьер английский стафордширский;

Бурбуль южноафриканский;

Овчар картский (овчарка картская);

Овчарка голландская;

Овчарка греческая;

Овчарка Эштрельская (португальская горная);

Овчарка кавказская (волкодавка кавказская);

Овчарка среднеазиатская (алабай, волкодав среднеазиатский);

Овчарка восточноевропейская;

Овчарка французская (Босерон);

Волкодав ирландский;

Гампр;

Доберман;

Дог аргентинский (аргентинский мастиф);

Дог канарский;

Конгал;

Кане-корсо;

Као де Кастро лаборейро;

Као де сэра де астрела (португальская пастушья собака);

Марема (овчарка маремо-абруцкая);

Мастиф английский;

Мастиф бельгийский;

Мастиф пиренейский;

Мастиф тибетский;

Московская сторожевая;

Перо де пресса канарио (собака канарский);

Пит-бультерьер американский;

Рафейра дуалинтежа (собака португальский сторожевой);

Риджбек родезийский;

Риджбек тайский;

Ротвейлер;

Собака волчья итальянская;

Собака волчья саарлосская (вольфхаунд);

Собака волчья чешская;

Терьер американский стафордширский;

Тоза-ину (собака японский бойцовский);

Метисы всех указанных пород.

Что еще нужно знать

Напомним, если вы планируете путешествие с домашними животными в автомобиле, нужно к нему подготовиться. Известно, что нужно сделать, чтобы вояж стал не большим стрессом для водителя и его любимца, а безопасной и комфортной поездкой.

Мы также писали, что решение о запрещении или разрешении посещения магазина с домашними животными принимают органы местного самоуправления населенного пункта. Следовательно, в одном городе покупатель может посетить магазин с собакой или котом, а уже в другом жители не будут иметь такого права.