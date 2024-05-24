Штрафи власникам тварин- 2024 — за які порушення та скільки потрібно заплатити в Україні

Найбільший пітбуль у світі. Фото: Ruaridh Connellan / Barcroft USA

Українське законодавство передбачає адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Також власникам домашніх улюбленців доведеться заплатити штрафи за відсутність повідця і намордника, ігнорування фекалій на вулиці, заподіяння шкоди третім особам, жорстоке поводження з тваринами тощо.

Про це йдеться в Постанові Кабінету міністрів України № 1164.

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Які штрафи загрожують власникам тварин в Україні

Відповідно до нового законодавства про жорстоке поводження з тваринами, власники повинні тримати на повідку тварин, які можуть становити загрозу для життя або здоров'я інших людей. Собаки небезпечних порід обов'язково мають бути в наморднику.

За порушення передбачені такі штрафи:

штраф за вигул собак без намордників становитиме від 170 до 340 грн;

для посадовців від 340 до 850 грн;

після повторного правопорушення штраф збільшується — від 340 до 510 грн;

для посадовців — від 510 до 1020 гривень;

у випадку заподіяння шкоди майну чи здоров’ю людини власнику тварини загрожує штраф від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварини.

Згідно з урядовою постановою, власники собак небезпечних порід повинні укладати договір обов'язкового страхування відповідальності за можливу шкоду третім особам під час реєстрації або перереєстрації.

Закон також передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Це не обмежується лише фізичним насиллям, побоями та знущаннями. Навіть той факт, що власник залишив собаку на морозі на тривалий період, може бути вважаним порушенням. За завдану шкоду передбачено штраф у розмірі від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт до 15 днів.

У випадках, коли жорстокі дії вчинялися у присутності дітей, українців можуть ув'язнити на строк до 8 років.

Які породи собак вважаються небезпечними в Україні

Кабмін затвердив перелік порід собак, які тепер вважаються небезпечними. До переліку увійшли, зокрема, такі породи:

Аіді (вівчарка атласька);

Айну (собака айнський, хоккайдо);

Акбаш;

Акіта-іну;

Акіта американський (собака великий японський);

Бандог американський;

Бергамаско (вівчарка бергамська);

Брохольмер датський;

Був’є арденський;

Був’є фланерський;

Бульдог алапаський чистокровний (отто);

Бульдог американський;

Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін);

Бульмастиф;

Бультер’єр англійський;

Бультер’єр англійський стафордширський;

Бурбуль південноафриканський;

Вівчар картський (вівчарка картська);

Вівчарка голландська;

Вівчарка грецька;

Вівчарка ештрельська (португальська горна);

Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький);

Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський);

Вівчарка східноєвропейська;

Вівчарка французька (Босерон);

Вовкодав ірландський;

Гампр;

Доберман;

Дог аргентинський (аргентинський мастиф);

Дог канарський;

Кангал;

Кане-корсо;

Као де кастро лаборейро;

Као де сера де астрела (португальський пастуший собака);

Марема (вівчарка маремо-абруцька);

Мастиф англійський;

Мастиф бельгійський;

Мастиф піренейський;

Мастиф тибетський;

Московська сторожова;

Перо де преса канаріо (собака канарський);

Піт-бультер’єр американський;

Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий);

Ріджбек родезійський;

Ріджбек тайський;

Ротвейлер;

Собака вовчий італійський;

Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд);

Собака вовчий чеський;

Тер’єр американський стафордширський;

Тоза-іну (собака японський бійцівський);

Метиси всіх зазначених порід.

Що ще треба знати

Нагадаємо, якщо ви плануєте подорож з домашніми тваринами в автомобілі, потрібно до неї підготуватися. Відомо, що потрібно зробити, щоб вояж став не великим стресом для водія та його улюбленця, а безпечною та комфортною поїздкою.

Ми також писали, що рішення про заборону або дозвіл відвідування магазину з домашніми тваринами ухвалюють органи місцевого самоврядування населеного пункту. Відтак в одному місті покупець може відвідати крамницю з собакою або котом, а вже в іншому жителі не матимуть такого права.