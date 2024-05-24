Штрафи власникам тварин- 2024 — за які порушення та скільки потрібно заплатити в Україні

Власникам тварин в Україні можуть виписати штрафи — за що та на які суми
Українське законодавство передбачає адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Також власникам домашніх улюбленців доведеться заплатити штрафи за відсутність повідця і намордника, ігнорування фекалій на вулиці, заподіяння шкоди третім особам, жорстоке поводження з тваринами тощо.
Про це йдеться в Постанові Кабінету міністрів України № 1164.
Які штрафи загрожують власникам тварин в Україні
Відповідно до нового законодавства про жорстоке поводження з тваринами, власники повинні тримати на повідку тварин, які можуть становити загрозу для життя або здоров'я інших людей. Собаки небезпечних порід обов'язково мають бути в наморднику.
За порушення передбачені такі штрафи:
- штраф за вигул собак без намордників становитиме від 170 до 340 грн;
- для посадовців від 340 до 850 грн;
- після повторного правопорушення штраф збільшується — від 340 до 510 грн;
- для посадовців — від 510 до 1020 гривень;
- у випадку заподіяння шкоди майну чи здоров’ю людини власнику тварини загрожує штраф від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварини.
Згідно з урядовою постановою, власники собак небезпечних порід повинні укладати договір обов'язкового страхування відповідальності за можливу шкоду третім особам під час реєстрації або перереєстрації.
Закон також передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Це не обмежується лише фізичним насиллям, побоями та знущаннями. Навіть той факт, що власник залишив собаку на морозі на тривалий період, може бути вважаним порушенням. За завдану шкоду передбачено штраф у розмірі від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт до 15 днів.
У випадках, коли жорстокі дії вчинялися у присутності дітей, українців можуть ув'язнити на строк до 8 років.
Які породи собак вважаються небезпечними в Україні
Кабмін затвердив перелік порід собак, які тепер вважаються небезпечними. До переліку увійшли, зокрема, такі породи:
- Аіді (вівчарка атласька);
- Айну (собака айнський, хоккайдо);
- Акбаш;
- Акіта-іну;
- Акіта американський (собака великий японський);
- Бандог американський;
- Бергамаско (вівчарка бергамська);
- Брохольмер датський;
- Був’є арденський;
- Був’є фланерський;
- Бульдог алапаський чистокровний (отто);
- Бульдог американський;
- Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін);
- Бульмастиф;
- Бультер’єр англійський;
- Бультер’єр англійський стафордширський;
- Бурбуль південноафриканський;
- Вівчар картський (вівчарка картська);
- Вівчарка голландська;
- Вівчарка грецька;
- Вівчарка ештрельська (португальська горна);
- Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький);
- Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський);
- Вівчарка східноєвропейська;
- Вівчарка французька (Босерон);
- Вовкодав ірландський;
- Гампр;
- Доберман;
- Дог аргентинський (аргентинський мастиф);
- Дог канарський;
- Кангал;
- Кане-корсо;
- Као де кастро лаборейро;
- Као де сера де астрела (португальський пастуший собака);
- Марема (вівчарка маремо-абруцька);
- Мастиф англійський;
- Мастиф бельгійський;
- Мастиф піренейський;
- Мастиф тибетський;
- Московська сторожова;
- Перо де преса канаріо (собака канарський);
- Піт-бультер’єр американський;
- Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий);
- Ріджбек родезійський;
- Ріджбек тайський;
- Ротвейлер;
- Собака вовчий італійський;
- Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд);
- Собака вовчий чеський;
- Тер’єр американський стафордширський;
- Тоза-іну (собака японський бійцівський);
- Метиси всіх зазначених порід.
Що ще треба знати
Нагадаємо, якщо ви плануєте подорож з домашніми тваринами в автомобілі, потрібно до неї підготуватися. Відомо, що потрібно зробити, щоб вояж став не великим стресом для водія та його улюбленця, а безпечною та комфортною поїздкою.
Ми також писали, що рішення про заборону або дозвіл відвідування магазину з домашніми тваринами ухвалюють органи місцевого самоврядування населеного пункту. Відтак в одному місті покупець може відвідати крамницю з собакою або котом, а вже в іншому жителі не матимуть такого права.
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