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Власникам тварин в Україні можуть виписати штрафи — за що та на які суми

24 травня 2024 14:29
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Ірина Шпак
редактор
Штрафи власникам тварин- 2024 — за які порушення та скільки потрібно заплатити в Україні
Найбільший пітбуль у світі. Фото: Ruaridh Connellan / Barcroft USA
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українське законодавство передбачає адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Також власникам домашніх улюбленців доведеться заплатити штрафи за відсутність повідця і намордника, ігнорування фекалій на вулиці, заподіяння шкоди третім особам, жорстоке поводження з тваринами тощо.

Про це йдеться в Постанові Кабінету міністрів України № 1164.

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Які штрафи загрожують власникам тварин в Україні

Відповідно до нового законодавства про жорстоке поводження з тваринами, власники повинні тримати на повідку тварин, які можуть становити загрозу для життя або здоров'я інших людей. Собаки небезпечних порід обов'язково мають бути в наморднику.

За порушення передбачені такі штрафи:

  • штраф за вигул собак без намордників становитиме від 170 до 340 грн;
  • для посадовців від 340 до 850 грн;
  • після повторного правопорушення штраф збільшується — від 340 до 510 грн;
  • для посадовців — від 510 до 1020 гривень;
  • у випадку заподіяння шкоди майну чи здоров’ю людини власнику тварини загрожує штраф від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварини.

Згідно з урядовою постановою, власники собак небезпечних порід повинні укладати договір обов'язкового страхування відповідальності за можливу шкоду третім особам під час реєстрації або перереєстрації.

Закон також передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Це не обмежується лише фізичним насиллям, побоями та знущаннями. Навіть той факт, що власник залишив собаку на морозі на тривалий період, може бути вважаним порушенням. За завдану шкоду передбачено штраф у розмірі від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт до 15 днів.

У випадках, коли жорстокі дії вчинялися у присутності дітей, українців можуть ув'язнити на строк до 8 років.

Які породи собак вважаються небезпечними в Україні

Кабмін затвердив перелік порід собак, які тепер вважаються небезпечними. До переліку увійшли, зокрема, такі породи:

  • Аіді (вівчарка атласька);
  • Айну (собака айнський, хоккайдо);
  • Акбаш;
  • Акіта-іну;
  • Акіта американський (собака великий японський);
  • Бандог американський;
  • Бергамаско (вівчарка бергамська);
  • Брохольмер датський;
  • Був’є арденський;
  • Був’є фланерський;
  • Бульдог алапаський чистокровний (отто);
  • Бульдог американський;
  • Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін);
  • Бульмастиф;
  • Бультер’єр англійський;
  • Бультер’єр англійський стафордширський;
  • Бурбуль південноафриканський;
  • Вівчар картський (вівчарка картська);
  • Вівчарка голландська;
  • Вівчарка грецька;
  • Вівчарка ештрельська (португальська горна);
  • Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький);
  • Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський);
  • Вівчарка східноєвропейська;
  • Вівчарка французька (Босерон);
  • Вовкодав ірландський;
  • Гампр;
  • Доберман;
  • Дог аргентинський (аргентинський мастиф);
  • Дог канарський;
  • Кангал;
  • Кане-корсо;
  • Као де кастро лаборейро;
  • Као де сера де астрела (португальський пастуший собака);
  • Марема (вівчарка маремо-абруцька);
  • Мастиф англійський;
  • Мастиф бельгійський;
  • Мастиф піренейський;
  • Мастиф тибетський;
  • Московська сторожова;
  • Перо де преса канаріо (собака канарський);
  • Піт-бультер’єр американський;
  • Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий);
  • Ріджбек родезійський;
  • Ріджбек тайський;
  • Ротвейлер;
  • Собака вовчий італійський;
  • Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд);
  • Собака вовчий чеський;
  • Тер’єр американський стафордширський;
  • Тоза-іну (собака японський бійцівський);
  • Метиси всіх зазначених порід.

Що ще треба знати

Нагадаємо, якщо ви плануєте подорож з домашніми тваринами в автомобілі, потрібно до неї підготуватися. Відомо, що потрібно зробити, щоб вояж став не великим стресом для водія та його улюбленця, а безпечною та комфортною поїздкою.

Ми також писали, що рішення про заборону або дозвіл відвідування магазину з домашніми тваринами ухвалюють органи місцевого самоврядування населеного пункту. Відтак в одному місті покупець може відвідати крамницю з собакою або котом, а вже в іншому жителі не матимуть такого права.

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