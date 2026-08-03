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Главная Финансы Владельцы газовых приборов должны дополнительно заплатить от 1 500 грн

Владельцы газовых приборов должны дополнительно заплатить от 1 500 грн

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Дата публикации 3 августа 2026 08:50
Тарифы на газ: за что могут взыскать дополнительную плату в размере от 1 500 грн
Работники газовой отрасли, газовая плита. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" сообщили, что техническое обслуживание газовых сетей и устройств входит в перечень обязательных условий их эксплуатации. Тарифы на соответствующие услуги для некоторых потребителей могут начинаться от 1 500 грн, а в случае нарушения соответствующего правила — предусмотрено финансовое наказание.

О том, кто и почему должен заплатить дополнительные средства, рассказывают Новини.LIVE.

Необходимость мониторинга работы газовых сетей и приборов

По информации одного из филиалов  Газсети, в Украине предусмотрены два отдельных платежа за техническое обслуживание газовых сетей:

  1. Внутридомовых систем — мониторинг общей газовой сети многоквартирных домов (подъезды, фасадные трубы). За это жильцы должны платить совместно по тарифу, установленному отдельно для каждого дома, который будет зависеть от протяженности труб и количества квартир.
  2. Внутри квартиры/дома — проверка работы индивидуального прибора учета, сети труб после запорного крана, газовой плиты или котла. Для такого мониторинга владелец должен самостоятельно подписать договор.

Техническое обслуживание устройств в доме необходимо проводить один раз в год. Оно включает регулярную чистку горелок и смазку кранов, что обеспечит отсутствие утечек природного газа и экономию, ведь исправные устройства будут потреблять меньше ресурса.

Граждане могут самостоятельно выбрать исполнителя работ, однако предприятие должно иметь лицензию. Во время мониторинга необходимо будет предоставить газораспределительной компании договор с сертифицированной компанией, которая проводила техническое обслуживание.

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В то же время приборы без обязательного ежегодного технического обслуживания будут подлежать отключению. Проведение такой проверки является обязанностью всех потребителей, являющихся балансодержателями/владельцами жилья. Безопасность использования газа — это общая ответственность.

Как определяются тарифы на услугу по проверке

Стоимость технического обслуживания зависит от количества и типа оборудования в жилье, а также от сложности устройств, однако сумма оплаты в счетах за соответствующую услугу может варьироваться.

В социальный пакет входит проверка внутренних газопроводов, смазка крана, ведущего к плите, и кранов самого прибора, а также очистка горелок. Он рассчитан на квартиры, оборудованные только газовыми плитами, и ориентировочно стоит 435 грн.

В то же время техническое обслуживание индивидуального дома в частном секторе обойдется дороже. В таких условиях цены начинаются от 1 500 и достигают 2 000 грн. Более высокая стоимость объясняется большим количеством оборудования (отопительные котлы, газовые водонагреватели, колонки).

Скидок на соответствующие услуги государственные стандарты не предусматривают.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе назвали основные причины, требующие актуализации данных. От точности представленной информации зависит правильность начислений в платежках. Также это влияет на своевременность информирования о расчетах и уведомлений по личным счетам.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Нафтогазе дали рекомендации на случай ошибочной оплаты по другим личным счетам. Там уточнили, можно ли вернуть деньги. Также напомнили о том, что в компании изменили реквизиты, поэтому потребители должны следить за тем, чтобы средства поступали по обновленным данным.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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