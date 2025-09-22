Видео
Разовая выплата в 30 тыс. грн — кто в ВСУ получит в октябре

Дата публикации 22 сентября 2025 14:30
Денежное обеспечение в ВСУ — кому начислят разовую выплату в 30 тыс. грн в октябре
Украинская военнослужащая/ Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В октябре 2025 года некоторым военнослужащим Вооруженных сил Украины предусмотрены не только ежемесячные суммы основного денежного обеспечения, но и также разовые выплаты. Некоторые из военных смогут претендовать на дополнительную сумму в около 30 тыс. грн.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на обнародованные сведения Министерства обороны.

Разовые выплаты для военнослужащих в октябре

В следующем месяце на дополнительные разовые выплаты в качестве дополнения к денежному обеспечению смогут рассчитывать военнослужащие, которые ранее подписали свой первый контракт с Минобороны.

Соответствующая помощь является поощрительной для привлечения граждан на военную контрактную службу, поэтому ее предоставляют военным один раз. В 2025 году максимальный размер такой доплаты составляет 30,28 тыс. грн. Соответствующая сумма предусмотрена для офицерского состава при условии заключения контракта продолжительностью от одного года.

Несколько меньшие единовременные выплаты предоставляют для сержантского и старшинского состава. Размер выплаты за заключение первого контракта продолжительностью от трех лет равен 27,25 тыс. грн.

В то же время бойцам рядового состава за первый контракт сроком на три года предоставляют 24,2 тыс. грн.

Для получения вышеуказанных разовых выплат, военные должны подать командирам соответствующий рапорт после того, как:

  • первый контракт о службе вступит в силу;
  • боец начнет выполнять обязанности по должности на основе приказа.

Что стоит знать о денежном обеспечении в ВСУ

По действующим нормам, минимальное ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих в октябре не изменится и составит 20,1 тыс. грн. Однако окончательная сумма будет выше, ведь зависит еще от ряда факторов. Речь идет о:

  • занимаемой должности военнослужащим;
  • воинском звании;
  • продолжительности военной службы;
  • интенсивности службы в армии;
  • условиях несения бойцом службы.

Также в октябре некоторым военным начислят вознаграждения за выполнение боевых задач за пределами локаций, где продолжаются боевые действия, в сумме 30 тыс. грн. Доплатят 50, 70 и 100 тыс. грн тем, кто выполняет боевые или спецзадания в "горячих точках" на востоке страны, на оккупированной или территории противника.

Предусмотрены выплаты за ликвидацию вражеской техники в разных размерах, зависящих от видов техники или сложности выполнения работ. В частности, по 12 тыс. грн доплатят бойцам за разминирование, разграждение, прокладку путей, землеройные работы для преодоления водных преград.

Ранее мы писали, в каких числах должны поступить "боевые" выплаты в Вооруженных силах в сентябре. Как правило, это происходит ежемесячно после 20 числа.

Также мы рассказывали, что в октябре денежное обеспечение будет состоять из окладов, доплат и ряда вознаграждений. Также известно, предусмотрена ли индексация выплат военнослужащим.

зарплаты выплаты ВСУ деньги военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
