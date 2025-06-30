Денежное обеспечение с 1 июля — что изменится в выплатах в ВСУ

Бойцы 46 ОАэМБр ДШВ ВС. Фото: Генштаб

Украинским военнослужащим в июле 2025 года предусмотрены различные ежемесячные доплаты, надбавки, премии и вознаграждения к основному должностному окладу. Также в следующем месяце предполагается осовременивание выплат в рамках индексации.

О том, как именно могут измениться выплаты, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Министерства обороны.

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В июле текущего года минимальная выплата для военнослужащих Вооруженных сил составит 20,13 тыс. грн. В целом размер денежного обеспечения у каждого будет отличаться, ведь будет зависеть от ряда факторов. На конечную сумму выплаты будут влиять:

занимаемая должность;

воинское звание;

продолжительность службы;

интенсивность службы;

условия службы.

В частности, выплаты военнослужащим пересмотрят в зависимости от:

получения новых воинских званий;

перевода на другие должности.

В следующем месяце для бойцов украинской армии предусмотрены вознаграждения. В частности, военным, которые выполняют боевые задачи за пределами зон боевых действий, начислят доплату в размере 30 тыс. грн.



Также назначат дополнительно к должностным окладам по 50, 70 и 100 тыс. грн тем, кто продолжал выполнять боевые или спецзадания в "горячих точках" на востоке страны, на оккупированной или на вражеской территории.

Кроме того, предусмотрены доплаты для военнослужащих за уничтожение вражеской техники в зависимости от вида. В частности, за уничтожение зенитного ракетного комплекса доплатят 121,8 тыс. грн.

Индексация выплат военных в июле

В июле ожидается увеличение денежного обеспечения военнослужащих ВСУ за счет индексации. Предусматривается осовременивание выплат работников благодаря изменению показателя индекса инфляции.

По нормам законодательства, индексация зарплаты может происходить при условии, если показатель индекса потребительских цен, исчисляемый нарастающим итогом, пересечет порог показателя индексации в 103%.



Индекс потребительских цен зависит от индексов инфляции. Как свидетельствуют обнародованные данные Госслужбы статистики, показатель индекса инфляции в мае равнялся 101,3%, в связи с этим накопительный индекс изменился так: 1,008 х 1,015 х 1,007 х 1,013 = 1,044 (104,4%).

В результате подсчета порог показатель индекса потребительских цен смог пересечь установленный размер индексации, что дает право в июле осуществить осовременивание зарплат с процентом 4,4%. Максимальный размер индексации не будет превышать 133 грн.

Напомним, военнослужащие, имеющие госнаграды, получают ежемесячные доплаты. Размер дополнительной выплаты к денежному обеспечению зависит от вида той или иной награды.

Также мы сообщали, какие выплаты предусматривает законодательство для военнослужащих, освобожденных из российского плена. В 2025 году таким гражданам при определенных условиях выплачивают 100 тыс. грн.