Главная Финансы Новые правила для беженцев в Ирландии — что ждет украинцев

Новые правила для беженцев в Ирландии — что ждет украинцев

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 06:30
обновлено: 06:58
Украинские беженцы в Ирландии — как и когда изменятся условия предоставления жилья
Беженцы. Фото: УНИАН

В Ирландии решили сократить срок проживания для украинских беженцев, которые переезжают в страну из-за полномасштабного вторжения России. Так, им позволят находиться в квартирах, которые предоставляет государство, не более 30 дней.

Об этом 6 ноября сообщили на сайте Посольства Украины в Ирландии.

Читайте также:

Изменения для беженцев в Ирландии

Ранее беженцы из Украины могли пользоваться предоставленным жильем в течение 90 дней. Но теперь ирландские власти предлагают изменить условия и оптимизировать систему размещения, чтобы места для проживания получали все, кто прибывает в страну за защитой.

"Люди, которые будут находиться в центре размещения 30 дней, будут иметь недельную помощь в размере 38,8 евро на взрослого и 29,8 евро на ребенка — это на ежедневные расходы во время проживания. Также у людей будет право на детские выплаты (Child Benefit)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после выезда из центра у беженцев будет возможность подать заявку на стандартную социальную помощь, равную помощи граждан Ирландии, при условии соответствия требованиям.

В то же время издание RTE сообщает, что ирландские власти также хотят, чтобы беженцы с работой платили за предоставленное жилье. Людям, в частности, предложат делать еженедельные взносы в размере от 15 до 238 евро. 

Что еще стоит знать

Напомним, что с 1 ноября Польша отменила право на бесплатное пребывание беженцев в пунктах временного проживания. Новоприбывшим украинцам будут отказывать в поселении, людям придется самостоятельно искать и арендовать жилье.

К тому же денежная поддержка в размере 800 злотых в месяц будет предоставляться только украинским семьям с официальной работой, с доходом в 50% от минимальной зарплаты и тем, кто устроил детей в местную школу или дошкольное учреждение.

Ранее мы рассказывали, что ЕС ввел новые правила пересечения внешних границ. На изменения должны учитывать граждане Украины и других стран, которые не входят в состав Европейского Союза, независимо от наличия безвиза. Также мы писали, что Великобритания переписали правила для въезда украинских беженцев. Людям станет сложнее получить вид на жительство.

Ирландия беженцы жилье война в Украине выезд за границу
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
