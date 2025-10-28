Льготы для родителей участников боевых действий — какой в ноябре будет социальная защита

Украинский военный. Фото: УНИАН

В Украине социальными льготами пользуются не только участники боевых действий. Так, некоторые привилегии предоставляются и их близким родственникам, в частности родителям.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какую поддержку государство будет оказывать родителям военнослужащих в ноябре 2025 года.

Льготы для родителей УБД в ноябре

В ноябре матери или отцу военного с УБД будут предоставлять:

льготы на оплату жилья;

льготы на коммунальные услуги;

льготы на покупку топлива, чтобы отапливать жилье.

Под действие скидки, как сообщали ранее на сайте Министерства ветеранов, подпадает часть жилой площади — по 21 квадратному метру отапливаемой площади на каждого жильца, который имеет право на льготу, плюс еще 10,5 квадратных метров — это для всей семьи.

В министерстве ранее отмечали: если семья состоит из нескольких человек, и у них есть право на меньшую скидку, то льготу все равно рассчитают с максимально допустимым уровнем — 75%.

Льготы для нетрудоспособных родителей УБД

Если в семье есть только нетрудоспособные люди (мать, отец), государство обеспечит их льготами в 75% — это скидка на оплату газа для обогрева жилья. При этом будет действовать расширенная норма отапливаемой площади:

42 м² на каждого нетрудоспособного члена семьи, который имеет право на льготу;

21 м² — дополнительно на всю семью.

Чтобы воспользоваться указанными льготами, родители должны жить совместно с участником боевых действий. При этом не важно, какое у них жилье - форма собственности или тип помещения не влияют на возможность получения помощи.

