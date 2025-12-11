Пенсии для военных 2025 — сколько платят людям по инвалидности и кто может оформить выплаты

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Граждан Украины в 2025 году обеспечивают различными видами пенсий. Например, на выплаты по инвалидности могут претендовать и военнослужащие.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об этом подробнее.

Как военнослужащим назначают пенсию по инвалидности

По Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", правом получать пенсию по инвалидности наделены военнослужащие, проблемы со здоровьем у которых возникли во время службы или не позднее чем через три месяца после увольнения.

"Также право на пенсию возникает, если инвалидность наступила позже, но ее причиной стало заболевание, травма или контузия, полученная во время службы, или вследствие ранения или увечья во время защиты Родины или выполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Оформить выплаты по инвалидности возможно только после того, как военнослужащий завершит свою карьеру в армии. Если гражданин является действующим военнослужащим, то при некоторых условиях (например, при наличии страхового стажа), он может быть среди претендентов на пенсию, с возможностью перехода на военную пенсию, когда уволится со службы.

Как устанавливается степень инвалидности

Над назначением групп, а также установлением причин инвалидности работают экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица. Они же определяют точный срок наступления инвалидности.

По состоянию на 2025 год существует три группы инвалидности. Людям могут установить І, ІІ или ІІІ группы — это зависит от уровня потери трудоспособности. Что касается военнослужащих, то для этих граждан выделяют следующие категории:

лица с инвалидностью вследствие войны — инвалидность наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных во время защиты Родины, выполнения обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

другие лица с инвалидностью среди военнослужащих — инвалидность возникла после увечья в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), или вследствие заболевания, связанного с прохождением службы.

Какой будет пенсия по инвалидности у военных

Люди, у которых инвалидность наступила вследствие войны, получают:

100% соответствующих сумм денежного обеспечения (заработка) — если инвалидность І группы;

80% — если речь идет о ІІ группе инвалидности;

60% — для ІІІ группы инвалидности.

Другие граждане с инвалидностью могут рассчитывать на:

70% соответствующих сумм денежного обеспечения (заработка) — для І группы;

60% — для ІІ группы;

40% — для ІІІ группы.

Отмечается также, что во время войны люди с I группой инвалидности должны получать выплаты в размере не менее 16 847 гривен, со II группой — 13 822 гривны, а с III группой — 9 478 гривен. Речь идет о минимальной пенсии.

