СПГ из США вместо российского газа: изменит ли энергетическая политика Трампа рынок Европы

Модель газовоза на фоне флага США. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В январе президент США Дональд Трамп отменил мораторий на выдачу новых лицензий для экспорта сжиженного природного газа (СПГ), который был введен его предшественником Джо Байденом. Сейчас США являются крупнейшим экспортером СПГ в мире. При этом закрытие транзита из России может способствовать увеличению закупок СПГ странами Евросоюза на американских объектах.

Новини.LIVE рассказывают, изменит ли энергетическая политика Трампа рынок газа Европы и сможет ли СПГ из США стать альтернативой российскому газу для стран ЕС.

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Почему Европе нужен СПГ из США

Производство электроэнергии в Европе более чем на четверть зависит от газа. До 2021 года Россия обеспечивала 45% газовых потребностей Евросоюза. Основное преимущество заключалось в том, что поставки голубого топлива осуществлялись по трубопроводам ("Турецкий поток", "Северный поток" и украинская ГТС), что делало российский газ более доступным по цене и менее подверженным рыночным колебаниям.

В отличие от трубопроводного газа, сжиженный природный газ требует дорогостоящих процессов сжижения, транспортировки и регазификации. Кроме того, на рынках, где доминирует трубопроводное топливо, долгосрочные контракты и конкуренция способствуют снижению цен, тогда как стоимость СПГ сильнее зависит от мировых цен.

Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году зависимость Европы от одного поставщика превратилась в угрозу экономической и политической безопасности. К тому же "Северные потоки" фактически перестали существовать в сентябре 2022 года, а с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа.

В результате на сегодня единственным маршрутом поставки российского трубопроводного газа в Европу остается "Турецкий поток". В 2024 году через него прокачивалось 45-50 млн кубометров газа в сутки, тогда как через украинскую ГТС ранее поступало около 40 млн кубометров. При этом страны ЕС в 2024 году потребили около 313 млрд кубометров газа.

Эта ситуация оказалась благоприятной для экспортеров СПГ. В 2024 году США установили рекорд, экспортировав 87 млн тонн СПГ (примерно 120 млрд кубометров). А компании Cheniere Energy и Venture Global уже объявили о расширении своих мощностей, рассчитывая на дальнейший рост потребности в сжиженном газе.

Почему Трамп хочет продавать американский СПГ в Европу

Желание президента США Дональда Трампа продавать больше СПГ в Европу можно понять. Страны ЕС — это огромный рынок сбыта энергоносителей, который все еще проходит через переформатирование и ищет варианты, что станут альтернативой российскому газу.

Еще в ноябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Трампу заменить российский сжиженный природный газ на европейском рынке американским. Она подчеркнула важность сотрудничества между Брюсселем и Вашингтоном в рамках "общих интересов".

Президент США поддержал эту идею. Более того, он предупредил Евросоюз, что европейский экспорт может столкнуться с американскими пошлинами, если страны ЕС не увеличат закупки нефти и газа из Америки.

"Я сказал Евросоюзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит с Соединенными Штатами путем крупномасштабной закупки нашей нефти и газа. В противном случае это будут ТАРИФЫ навсегда!!!" — написал Трамп в своей сети Truth Social.

Впрочем, у этих планов есть достаточно много недостатков. Например, по словам энергетического стратега Rabobank Флоренса Шмидта, главная проблема заключается в том, что США пока не имеют свободных мощностей для поставок СПГ в Европу.

Эту проблему Трамп уже начал решать. Президент США отменил мораторий на выдачу новых лицензий на экспорт СПГ, введенный его предшественником Джо Байденом. Министерство энергетики США заявило, что, согласно распоряжению Трампа, возвращается к стандартному порядку рассмотрения экспортных заявок.

Еще во время предвыборной кампании Трамп обещал немедленно снять этот запрет, который препятствовал реализации многомиллиардных экспортных проектов компаний Venture Global LNG Inc., Energy Transfer LP и Commonwealth LNG.

При этом в своем указе он поручил Министерству энергетики учитывать при одобрении новых лицензий не только экономические и трудовые выгоды, но и их влияние на безопасность союзников и партнеров США.

Почему Европа закупает российский газ

Несмотря на усилия Трампа, российский газ по-прежнему активно поставляется в Европу. В 2024 году ЕС импортировал рекордные объемы СПГ — в европейские порты прибыло 17,8 млн тонн сверхохлажденного российского газа, что на 2 млн тонн больше, чем годом ранее.

Кроме того, Россия продолжает использовать трубопровод "Турецкий поток" для поставок газа через Черное море. Одна его ветка обслуживает внутренний рынок Турции, а другая обеспечивает центральноевропейские страны, включая Венгрию и Сербию.

Основная причина, по которой страны ЕС продолжают закупать российские энергоресурсы, очень проста — они обходятся дешевле, чем американская альтернатива.

"Российский СПГ предлагается со скидкой. Поскольку на товар не наложены санкции, компании действуют в своих собственных интересах и покупают все больше газа у самого дешевого поставщика", — заявил газовый аналитик компании Rystad Energy Ян-Эрик Фенрих.

Большинство российского СПГ поступает в порты Испании, Бельгии и Франции с завода "Ямал СПГ" — одного из крупнейших объектов по производству сжиженного газа, расположенного в Сибири. При этом Евросоюз в новом пакете санкций не планирует полностью запрещать закупку российского СПГ.

По данным источников Politico, меры не будут включать общий запрет на импорт, несмотря на призывы более жестких стран ЕС. Вместо этого ограничения коснутся только поставок СПГ на терминалы, которые не подключены к газовой системе Европы и не коснутся большей части импорта.

Однако, кроме СПГ, у Москвы остаются альтернативные маршруты экспорта газа. Например, Китай, который уже опередил Европу как крупнейший рынок для российского голубого топлива. В 2024 году КНР импортировала рекордные 31 млрд кубометров, а в 2025 году объем может вырасти до 38 млрд кубометров.

Дополнительные поставки газа в Европу также возможны через "Турецкий поток", который соединяет Россию и Турцию по дну Черного моря и обеспечивает газом ряд европейских стран. Кроме того, Россия планирует перенаправлять часть СПГ в Центральную Азию и наращивать мощность газопровода, проходящего через Казахстан в Узбекистан.

Почему Китай мешает планам Трампа продавать американский СПГ в Европу

КНР может помешать планам Трампа по экспорту сжиженного природного газа. По данным аналитиков, назревающая торговая война президента Дональда Трампа с Китаем создает новую угрозу для запланированных американских проектов по экспорту сжиженного природного газа СПГ. Дело в том, что многие из них зависят именно от Китая как основного покупателя, а не от ЕС.

Недавно Трамп объявил о введении 10%-й пошлины на китайский импорт в рамках масштабного плана по исправлению торгового баланса США. В ответ Пекин ввел 15% пошлину на американский СПГ и уголь, а также 10% пошлину на американскую нефть.

"Эти тарифы могут повлиять на долгосрочные контракты и соглашения о закупке и затруднить принятие окончательных инвестиционных решений по новым СПГ-проектам в США", — отметили аналитики консалтинговой компании EBW Analytics.

В США сейчас работают восемь экспортных терминалов СПГ, три находятся в стадии строительства, а еще около 20 — на разных этапах разработки. Venture Global, один из крупнейших экспортеров СПГ из США, имеющий два завода в Луизиане и строящий еще три, заключил соглашения с китайскими компаниями на поставку 9,5 млн тонн СПГ в год.

Cheniere Energy, второй по величине производитель СПГ в США и крупнейший экспортер в настоящее время, подписал долгосрочные контракты с Китаем на поставку более 4,5 млн тонн в год.

В январе, в рамках подготовки к громкому первичному публичному размещению акций (IPO), Venture Global предупредила инвесторов о своей уязвимости перед возможной торговой войной между двумя крупнейшими экономиками мира.

"Эти факторы могут негативно повлиять на нашу способность продавать оставшиеся производственные мощности наших проектов, что может оказать существенное неблагоприятное влияние на жизнеспособность наших проектов и на наш бизнес", — заявила тогда Venture Global инвесторам.

Таким образом страны ЕС фактически стали заложниками ситуации в которой Россия предлагает им дешевый газ в то время, как США пока физически не могут поставлять больше СПГ, а сами энергоносители из Америки стоят дороже. При этом, американские компании рассматривают более приоритетное направление — Китай, который является лидером по импорту СПГ.

Снять Европу с "газовой иглы" могут только полный запрет на импорт российского газа, снижение цен на СПГ из США и разработка альтернативных источников энергии. По более вероятному сценарию в ближайшем будущем американский газ, из-за высоких цен и отсутствия эмбарго на голубое топливо из РФ, не сможет полностью заменить российский на европейском рынке.

Напомним, в январе 2025 года Великобритания впервые ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Эти меры направлены на уменьшение доходов России от продажи нефти, которые используются для финансирования войны против Украины.

А недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что может инициировать отмену санкций ЕС против России, если не будет восстановлен транзит российского газа через Украину. Он заявил, что решение о прекращении транзита голубого топлива из РФ является "неприемлемым".