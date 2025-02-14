СПГ з США замість російського газу: чи змінить енергетична політика Трампа ринок Європи

Модель газовоза на тлі прапору США. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У січні президент США Дональд Трамп скасував мораторій на видачу нових ліцензій для експорту скрапленого природного газу (СПГ), який був запроваджений його попередником Джо Байденом. Наразі США є найбільшим експортером СПГ у світі. При цьому закриття транзиту з Росії може сприяти збільшенню закупівель СПГ країнами Євросоюзу на американських об'єктах.

Новини.LIVE розповідають, чи змінить енергетична політика Трампа ринок газу Європи та чи зможе СПГ з США стати альтернативою російському газу для країн ЄС.

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Чому Європі потрібен СПГ з США

Виробництво електроенергії у Європі більш як на чверть залежить від газу. До 2021 року Росія забезпечувала 45% газових потреб Євросоюзу. Основна перевага полягала в тому, що постачання блакитного палива здійснювалися трубопроводами ("Турецький потік", "Північний потік" та українська ГТС), що робило російський газ більш доступним за ціною і менш схильним до ринкових коливань.

На відміну від трубопровідного газу, скраплений природний газ вимагає дорогих процесів зрідження, транспортування та регазифікації. Крім того, на ринках, де домінує трубопровідне паливо, довгострокові контракти та конкуренція сприяють зниженню цін, тоді як вартість СПГ сильніше залежить від світових цін.

Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році залежність Європи від одного постачальника перетворилася на загрозу економічній та політичній безпеці. До того ж "Північні потоки" фактично перестали існувати у вересні 2022 року, а з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу.

Унаслідок цього на сьогодні єдиним маршрутом постачання російського трубопровідного газу до Європи залишається "Турецький потік". У 2024 році через нього прокачувалося 45–50 млн кубометрів газу на добу, тоді як через українську ГТС раніше надходило близько 40 млн кубометрів. При цьому країни ЄС у 2024 році спожили близько 313 млрд кубометрів газу.

Ця ситуація виявилася сприятливою для експортерів СПГ. У 2024 році США встановили рекорд, експортувавши 87 млн тонн СПГ (приблизно 120 млрд кубометрів). А компанії Cheniere Energy та Venture Global вже оголосили про розширення своїх потужностей, розраховуючи на подальше зростання потреби в скрапленому газі.

Чому Трамп хоче продавати американський СПГ до Європи

Бажання президента США Дональда Трампа продавати більше СПГ до Європи можна зрозуміти. Країни ЄС — це величезний ринок збуту енергоносіїв, який все ще проходить через переформатування та шукає варіанти, які стануть альтернативою російському газу.

Ще в листопаді голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала Трампу замінити російський скраплений природний газ на європейському ринку американським. Вона наголосила на важливості співпраці між Брюсселем та Вашингтоном у рамках "спільних інтересів".

Президент США підтримав цю ідею. Ба більше, він попередив Євросоюз, що європейський експорт може зіткнутися з американськими митами, якщо країни ЄС не збільшать закупівлі нафти та газу з Америки.

"Я сказав Євросоюзу, що вони повинні компенсувати свій величезний дефіцит зі Сполученими Штатами шляхом великомасштабної закупівлі нашої нафти та газу. В іншому випадку це будуть ТАРИФИ назавжди!!!" — написав Трамп у своїй мережі Truth Social.

Втім, у цих планів є достатньо недоліків. Наприклад, за словами енергетичного стратега Rabobank Флоренса Шмідта, головна проблема полягає в тому, що США поки що не мають вільних потужностей для постачання СПГ до Європи.

Цю проблему Трамп вже почав вирішувати. Президент США скасував мораторій на видачу нових ліцензій на експорт СПГ, запроваджений його попередником Джо Байденом. Міністерство енергетики США заявило, що, згідно з розпорядженням Трампа, повертається до стандартного порядку розгляду експортних заявок.

Ще під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв негайно зняти цю заборону, яка перешкоджала реалізації багатомільярдних експортних проєктів компаній Venture Global LNG Inc., Energy Transfer LP та Commonwealth LNG.

При цьому у своєму указі він доручив Міністерству енергетики враховувати при схваленні нових ліцензій не лише економічні та трудові вигоди, а і їхній вплив на безпеку союзників та партнерів США.

Чому Європа закуповує російський газ

Попри зусилля Трампа, російський газ, як і раніше, активно постачається до Європи. У 2024 році ЄС імпортував рекордні обсяги СПГ — до європейських портів прибуло 17,8 млн тонн надохолодженого російського газу, що на 2 млн тонн більше, ніж роком раніше.

Крім того, Росія продовжує використовувати трубопровід "Турецький потік" для постачання газу через Чорне море. Одна його гілка обслуговує внутрішній ринок Туреччини, а інша забезпечує центральноєвропейські країни, включаючи Угорщину і Сербію.

Основна причина, через яку країни ЄС продовжують закуповувати російські енергоресурси, дуже проста — вони обходяться дешевше, ніж американська альтернатива.

"Російський СПГ пропонується зі знижкою. Оскільки на товар не накладено санкцій, компанії діють у своїх власних інтересах і купують дедалі більше газу у найдешевшого постачальника", — заявив газовий аналітик компанії Rystad Energy Ян-Ерік Фенріх.

Більшість російського СПГ надходить у порти Іспанії, Бельгії та Франції із заводу "Ямал СПГ" — одного з найбільших об'єктів з виробництва зрідженого газу, розташованого у Сибіру. При цьому Євросоюз у новому пакеті санкцій не планує повністю забороняти закупівлю російського СПГ.

За даними джерел Politico, заходи не включатимуть загальну заборону на імпорт, попри заклики жорсткіших країн ЄС. Натомість обмеження торкнуться лише постачання СПГ на термінали, які не підключені до газової системи Європи й не торкнуться більшої частини імпорту.

Однак, крім СПГ, у Москви залишаються альтернативні маршрути експорту газу. Наприклад, Китай, який уже випередив Європу як найбільший ринок для російського блакитного палива. У 2024 році КНР імпортувала рекордні 31 млрд кубометрів, а у 2025 році обсяг може зрости до 38 млрд кубометрів.

Додаткове постачання газу в Європу також можливо через "Турецький потік", який з'єднує Росію та Туреччину дном Чорного моря і забезпечує газом низку європейських країн. Крім того, Росія планує перенаправляти частину СПГ до Центральної Азії та нарощувати потужність газопроводу, що проходить через Казахстан до Узбекистану.

Чому Китай заважає планам Трампа продавати американський СПГ до Європи

КНР може стати на заваді планам Трампа щодо експорту зрідженого природного газу. За даними аналітиків, торгівельна війна президента Дональда Трампа, що назріває з Китаєм, створює нову загрозу для запланованих американських проєктів з експорту зрідженого природного газу СПГ. Річ у тім, що багато з них залежить саме від Китаю як основного покупця, а не від ЄС.

Нещодавно Трамп оголосив про введення 10%-го мита на китайський імпорт у рамках масштабного плану з виправлення торгівельного балансу США. У відповідь Пекін ввів 15% мито на американський СПГ і вугілля, а також 10% мито на американську нафту.

"Ці тарифи можуть вплинути на довгострокові контракти та угоди про закупівлю та ускладнити ухвалення остаточних інвестиційних рішень щодо нових СПГ-проєктів у США", — зазначили аналітики консалтингової компанії EBW Analytics.

У США зараз працюють вісім експортних терміналів СПГ, три перебувають у стадії будівництва, а ще близько 20 — на різних етапах розробки. Venture Global, один з найбільших експортерів СПГ зі США, що має два заводи в Луїзіані й будує ще три, уклав угоди з китайськими компаніями на постачання 9,5 млн тонн СПГ на рік.

Cheniere Energy, другий за величиною виробник СПГ у США та найбільший експортер на цей час, підписав довгострокові контракти з Китаєм на постачання понад 4,5 млн тонн на рік.

У січні, у рамках підготовки до гучного первинного публічного розміщення акцій (IPO), Venture Global попередила інвесторів про свою вразливість перед можливою торговою війною між двома найбільшими економіками світу.

"Ці фактори можуть негативно вплинути на нашу здатність продавати виробничі потужності наших проєктів, що залишилися, що може мати істотний несприятливий вплив на життєздатність наших проєктів і на наш бізнес", — заявила тоді Venture Global інвесторам.

Отже, країни ЄС фактично стали заручниками ситуації у якій Росія пропонує їм дешевий газ в той час, як США поки що фізично не можуть постачати більше СПГ, а самі енергоносії з Америки коштують дорожче. При цьому, американські компанії розглядають більш пріоритетний напрямок — Китай, який є лідером з імпорту СПГ.

Зняти Європу за "газової голки" можуть тільки повна заборона на імпорт російського газу, зниження цін на СПГ з США та розробка альтернативних джерел енергії. За більш вірогідним сценарієм в найближчому майбутньому американський газ, через високі ціни та відсутність ембарго на блакитне паливо з РФ, не зможе повністю замінити російський на європейському ринку.

Нагадаємо у січні 2025 року Велика Британія вперше ввела санкції проти російських компаній "Газпром нафта" та "Сургутнафтогаз". Ці заходи спрямовані на зменшення доходів Росії від продажу нафти, які використовуються для фінансування війни проти України.

А нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що може ініціювати скасування санкцій ЄС проти Росії, якщо не буде відновлено транзит російського газу через Україну. Він заявив, що рішення про припинення транзиту блакитного палива з РФ є "неприйнятним".