Самые дорогие полезные ископаемые Украины: где они расположены, и их стоимость

Где находятся самые дорогие полезные ископаемые Украины. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно Президент США Дональд Трамп заявил, что он заинтересован в соглашении с Украиной о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эту инициативу и ответил, что Украина открыта для совместной с партнерами добычи полезных ископаемых.

Новини.LIVE рассказывают о самых дорогих полезных ископаемых Украины, где они находятся и сколько стоят.

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В начале февраля Президент США Дональд Трамп отметил, что Америка может продолжать оказывать поддержку Украине в обмен на доступ к ее редкоземельным металлам.

"Мы ведем с ними (Украиной и РФ, — ред.) разговор, и разговор этот происходит уже сейчас. Мы работаем над такими соглашениями, которые дадут нам и гарантии, и еще кое-что. Мы объясняем Украине, что у них же есть действительно ценные редкоземельные металлы", — сказал Трамп.

Президент США добавил, что они намерены заключить соглашение, согласно которому Украина будет поставлять свои редкоземельные металлы в обмен на помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение президента США Дональда Трампа относительно редкоземельных ресурсов Украины. Он заявил, что Украина открыта к совместной разработке полезных ископаемых с партнерами, которые помогают защищать территорию страны.

Зеленский подчеркнул, что такой подход является абсолютно справедливым и напомнил, что обсуждал этот вопрос еще в сентябре на встрече с Трампом.

На вопрос о своем видении сотрудничества с партнерами в сфере добычи полезных ископаемых Зеленский ответил, что в плане победы Украины предусмотрен пункт, связанный с инвестициями в эту отрасль.

"Я хотел бы, чтобы бизнес Америки, я знаю, что он действительно очень заинтересован во вхождении в Украину, я хотел бы, чтобы они развивали это направление у нас", — добавил президент Украины.

Впрочем, канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение Дональда Трампа, назвав такой подход эгоистичным. Он подчеркнул, что ресурсы страны должны направляться на ее восстановление после войны, а не становиться предметом обмена в рамках международной помощи.

"Речь идет о том, чтобы Украина могла финансировать свою реконструкцию. Это большие задачи, учитывая огромные разрушения. Поэтому ресурсы страны должны быть направлены на финансирование всего, что понадобится после войны", — отметил канцлер Германии.

Какие ресурсы есть в Украине и где они находятся

В недрах Украины обнаружено около 117 видов полезных ископаемых. Из них промышленное значение имеют более 8 тысяч месторождений, содержащих запасы 94 видов минерального сырья.

В стране разведаны месторождения нефти, газа, угля, торфа, сланцев и урана, а также железных, марганцевых, хромовых и никелевых руд. Кроме того, Украина имеет запасы титана, магния, алюминия, меди, цинка, свинца, золота, серебра, ртути, бериллия, лития, циркония, гафния, тантала, ниобия, кобальта, олова, вольфрама, молибдена, ванадия, иттрия, лантаноидов, а также рассеянных элементов, таких как германий и скандий.

Размещение главных месторождений ресурсов Украины. Инфографика: Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский, представляя План победы в Верховной Раде, отметил, что в Украине сосредоточены ценные природные ресурсы, включая критически важные металлы, стоимость которых оценивается в триллионы долларов США. Среди них он назвал уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ископаемые.

В июне 2023 года, вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко рассказала о планах добычи критически важных материалов и их переработку в готовую продукцию. Она отметила, что Украина имеет крупнейшие в Европе запасы лития, титана и значительные месторождения других полезных ископаемых. Этот вопрос был включен в список девяти стратегических секторов, которые должны стать основой восстановления страны в ближайшие 10 лет.

Добыча урана, титана и графита уже налажена в Украине, тогда как разработка литиевых месторождений пока находится на стадии обсуждения.

Литий

Украина действительно имеет значительные запасы лития — стратегически важного металла, который используется в производстве литий-ионных аккумуляторов, применяемых в электромобилях, смартфонах, ноутбуках и других электронных гаджетах. Одно из крупнейших литиевых месторождений Украины находится в районе поселка Шевченко (Донецкая область). Сейчас там продолжаются активные боевые действия. Еще одно важное месторождение — Крутая Балка (Запорожская область) — расположено на временно оккупированных территориях.

Основные месторождения лития в Украине сосредоточены в таких регионах:

Кировоградская область: Полоховское месторождение и участок Добрая;

Донецкая область: Шевченковское месторождение;

Запорожская область: Крутая Балка.

Согласно прогнозам, к 2030 году спрос на литий в Европе значительно возрастет, что делает доступ к надежным источникам этого стратегического металла крайне важным. Украина рассматривается как один из ключевых потенциальных поставщиков лития.

По предварительным оценкам, ее неиспользованные запасы составляют от 500 000 до 760 000 тонн. По данным геологической службы США на 2024 год, Украина занимает пятое место среди европейских стран по запасам лития.

Последние геологические исследования указывают, что Полоховское месторождение в Кировоградской области содержит более 760 000 тонн эквивалента карбоната лития, что делает его одним из крупнейших в Европе. Более того, некоторые эксперты предполагают, что общие запасы лития в Украине могут превышать 33 миллиона тонн, а их стоимость оценивается примерно в 40 миллиардов долларов.

Главная проблема заключается в том, что последняя комплексная оценка литиевых месторождений на территории Украины проводилась еще в 1980-х годах. Кроме того, не весь добываемый литий подходит для производства аккумуляторов, поскольку содержание металла в украинской руде ниже, чем в Австралии или Чили.

Графит

Украина входит в пятерку мировых лидеров по объемам разведанных запасов графита. Общие запасы оцениваются примерно 19 миллионов тонн, при среднем содержании графита в руде от 5 до 8%. В стране известно шесть промышленных месторождений, однако пока разрабатывается только одно — Заваловское месторождение, расположенное в Кировоградской области.

Оно принадлежит австралийской компании Volt Resources, которая в 2023 году заключила соглашение о поставках графита для Министерства обороны США. Кроме того, разведка графита ведется на трех месторождениях в Хмельницкой, Одесской и Кировоградской областях.

Природный газ

Украина имеет значительные потенциальные запасы природного газа, которые оцениваются в 924 миллиарда кубометров, что ставит ее на второе место в Европе по этому показателю после Норвегии. Основные запасы сосредоточены в районе Днепровско-Донецкой впадины, расположенной на территории Харьковской и Полтавской областей.

В советский период Украинская ССР добывала до 70 миллиардов кубометров газа в год, однако в 2024 году объем добычи составил лишь 13,9 миллиарда кубометров. Сегодня большинство разрабатываемых месторождений сильно истощены, а новые перспективные залежи находятся на большой глубине, что затрудняет их освоение.

Для увеличения добычи газа необходимы значительные инвестиции в геологоразведку, а также изменения в законодательстве, которые упростят доступ к земельным участкам, расположенным над газовыми месторождениями.

Титан

Украина входит в пятерку крупнейших мировых производителей концентратов титановых руд. Запасы титанового сырья в стране оцениваются в 184 миллиона тонн диоксида титана, что при текущих объемах добычи обеспечит ресурсами на 440 лет.

Этот металл является стратегически важным ресурсом не только для страны, но и для всего мира. Он широко используется в аэрокосмической и военной промышленности, включая производство истребителей, морских судов, ракет дальнего радиуса действия и других высокотехнологичных изделий.

Основные месторождения титана в Украине представлены ильменитовыми и ильменит-рутил-цирконовыми россыпными залежами. В стране разведано 26 месторождений титановых руд с коммерческими запасами, а также 48 месторождений с предварительно оцененными ресурсами.

Важнейшими производителями титана в Украине являются:

"Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) — крупнейший производитель титановой губки.

"Сумыхимпром" — специализируется по производству диоксида титана.

Сколько стоят ресурсы Украины

В 2022 году канадская консалтинговая компания SecDev опубликовала исследование, в котором оценила совокупную стоимость минеральных ресурсов Украины в 26 трлн долларов. В эту сумму входят запасы газа, нефти и угля, значительная часть которых, включая уникальные антрациты, сосредоточена на Донбассе. При этом 12 трлн долларов из этой суммы приходится на временно оккупированные территории.

По данным компании, донецкий угольный бассейн является крупнейшим месторождением угля в Украине, его запасы оцениваются не менее чем 50 млрд тонн. Однако после военной интервенции РФ в 2014 году все антрацитовые шахты региона оказались под оккупацией.

По данным Forbes Ukraine на апрель 2023 года, стоимость всех полезных ископаемых Украины составляет 14,8 трлн долларов. При этом 70% этой суммы приходится на три области: Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую. Основную долю общей стоимости ресурсов составляют:

каменный уголь — 62%;

железная руда — 14%;

остальные полезные ископаемые — менее 5%;

Общий объем минеральных ресурсов страны оценивается в 111 млрд тонн. Что касается нефти, ее запасы в Украине составляют 85 млн тонн, что эквивалентно 50 млрд долларов. Газовый конденсат оценивается в 60 трлн тонн, а его стоимость составляет 59 млрд долларов.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига высказался относительно возможного обмена редкоземельных ресурсов Украины на достижение мира. Он отметил, что такой шаг соответствует общим стратегическим интересам.

Также экс-министр охраны окружающей природной среды Украины Юрий Костенко заявил, что Россия годами получала огромное количество ресурсов Украины. Он добавил, что Украина входит в десятку стран мира, которые имеют на своей территории мощные недра.