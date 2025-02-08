Найдорожчі корисні копалини України: де вони розташовані, та їх вартість

Де знаходяться найдорожчі корисні копалини України. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив, що він зацікавлений в угоді з Україною про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї. Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю ініціативу та відповів, що Україна відкрита для спільного з партнерами видобутку корисних копалин.

Новини.LIVE розповідають про найдорожчі корисні копалини України, де вони знаходяться та скільки коштують.

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На початку лютого Президент США Дональд Трамп зазначив, що Америка може продовжувати надавати підтримку Україні в обмін на доступ до її рідкісноземельних металів.

"Ми ведемо з ними (Україною та РФ, — ред.) розмову, і розмова ця відбувається вже зараз. Ми працюємо над такими угодами, які дадуть нам і гарантії, і ще дещо. Ми пояснюємо Україні, що в них же є дійсно цінні рідкісноземельні метали", — сказав Трамп.

Президент США додав, що вони мають намір укласти угоду, згідно з якою Україна постачатиме свої рідкісноземельні метали в обмін на допомогу.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію президента США Дональда Трампа щодо рідкісноземельних ресурсів України. Він заявив, що Україна відкрита до спільної розробки корисних копалин з партнерами, які допомагають захищати територію країни.

Зеленський підкреслив, що такий підхід є абсолютно справедливим і нагадав, що обговорював це питання ще у вересні на зустрічі з Трампом.

На питання про своє бачення співпраці з партнерами у сфері видобутку корисних копалин Зеленський відповів, що у плані перемоги України передбачено пункт, пов'язаний з інвестиціями у цю галузь.

"Я хотів би, щоб бізнес Америки, я знаю, що він дійсно дуже зацікавлений у входженні в Україну, я хотів би, щоб вони розвивали цей напрямок у нас", — додав президент України.

Втім, канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозицію Дональда Трампа, назвавши такий підхід егоїстичним. Він наголосив, що ресурси країни мають прямувати на її відновлення після війни, а не ставати предметом обміну в рамках міжнародної допомоги.

"Йдеться про те, щоб Україна могла фінансувати свою реконструкцію. Це великі завдання, враховуючи величезні руйнування. Тому ресурси країни повинні бути спрямовані на фінансування всього, що знадобиться після війни", — зазначив канцлер Німеччини.

Які ресурси є в Україні та де вони знаходяться

У надрах України виявлено близько 117 видів корисних копалин. З них промислове значення мають більш ніж 8 тисяч родовищ, що містять запаси 94 видів мінеральної сировини.

У країні розвідані родовища нафти, газу, вугілля, торфу, сланців та урану, а також залізних, марганцевих, хромових та нікелевих руд. Крім того, Україна має запаси титану, магнію, алюмінію, міді, цинку, свинцю, золота, срібла, ртуті, берилію, літію, цирконію, гафнію, танталу, ніобію, кобальту, олова, вольфраму, молібдену, ванадію, ітрію, лантаноїдів, а також розсіяних елементів, таких як германій та скандій.

Розташування головних родовищ ресурсів України. Інфографіка: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський, представляючи План перемоги у Верховній Раді, зазначив, що в Україні зосереджено цінні природні ресурси, включаючи критично важливі метали, вартість яких оцінюється у трильйони доларів США. Серед них він назвав уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні копалини.

У червні 2023 року, віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко розповіла про плани видобутку критично важливих матеріалів та їх переробку у готову продукцію. Вона зазначила, що Україна має найбільші в Європі запаси літію, титану та значні родовища інших корисних копалин. Це питання було включено до списку дев'яти стратегічних секторів, які мають стати основою відновлення країни у найближчі 10 років.

Видобуток урану, титану та графіту вже налагоджено в Україні, тоді як розробка літієвих родовищ поки що перебуває на стадії обговорення.

Літій

Україна справді має значні запаси літію — стратегічно важливого металу, який використовується у виробництві літій-іонних акумуляторів, які застосовуються в електромобілях, смартфонах, ноутбуках та інших електронних гаджетах. Одне з найбільших літієвих родовищ України знаходиться у районі селища Шевченко (Донецька область). Наразі там продовжуються активні бойові дії. Ще одне важливе родовище — Крута Балка (Запорізька область) — розташоване на тимчасово окупованих територіях.

Основні родовища літію в Україні зосереджені у таких регіонах:

Кіровоградська область: Полохівське родовище та ділянка Добра;

Донецька область: Шевченківське родовище;

Запорізька область: Крута Балка.

Згідно з прогнозами, до 2030 року попит на літій у Європі значно зросте, що робить доступ до надійних джерел цього стратегічного металу вкрай важливим. Україна розглядається як один із ключових потенційних постачальників літію.

За попередніми оцінками, її невикористані запаси становлять від 500 000 до 760 000 тонн. За даними геологічної служби США на 2024 рік, Україна посідає п'яте місце серед європейських країн із запасів літію.

Останні геологічні дослідження вказують, що Полохівське родовище у Кіровоградській області містить понад 760 000 тонн еквівалента карбонату літію, що робить його одним із найбільших у Європі. Ба більше, деякі експерти припускають, що загальні запаси літію в Україні можуть перевищувати 33 мільйони тонн, а їхня вартість оцінюється приблизно в 40 мільярдів доларів.

Головна проблема полягає в тому, що остання комплексна оцінка літієвих родовищ на території України проводилася ще у 1980-х роках. Крім того, не весь літій, що видобувається, підходить для виробництва акумуляторів, оскільки вміст металу в українській руді нижчий, ніж в Австралії чи Чилі.

Графіт

Україна входить до п'ятірки світових лідерів за обсягами розвіданих запасів графіту. Загальні запаси оцінюються приблизно 19 мільйонів тонн, за середнього вмісту графіту в руді від 5 до 8%. У країні відомо шість промислових родовищ, проте наразі розробляється лише одне — Завалівське родовище, розташоване у Кіровоградській області.

Воно належить австралійській компанії Volt Resources, яка у 2023 році уклала угоду про постачання графіту для Міністерства оборони США. Окрім того, розвідка графіту ведеться на трьох родовищах у Хмельницькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Природний газ

Україна має значні потенційні запаси природного газу, які оцінюються в 924 мільярди кубометрів, що ставить її на друге місце в Європі за цим показником після Норвегії. Основні запаси зосереджено в районі Дніпровсько-Донецької западини, розташованої на території Харківської та Полтавської областей.

У радянський період Українська РСР добувала до 70 мільярдів кубометрів газу на рік, проте у 2024 році обсяг видобутку становив лише 13,9 мільярда кубометрів. Сьогодні більшість родовищ, що розробляються, сильно виснажені, а нові перспективні поклади знаходяться на великій глибині, що ускладнює їх освоєння.

Для збільшення видобутку газу необхідні значні інвестиції в геологорозвідку, а також зміни у законодавстві, які спростять доступ до земельних ділянок, що розташовані над газовими родовищами.

Титан

Україна входить до п'ятірки найбільших світових виробників концентратів титанових руд. Запаси титанової сировини в країні оцінюються у 184 мільйони тонн діоксиду титану, що за поточних обсягів видобутку забезпечить ресурсами на 440 років.

Цей метал є стратегічно важливим ресурсом не лише для країни, а й для всього світу. Він широко використовується в аерокосмічній та військовій промисловості, включаючи виробництво винищувачів, морських суден, ракет дальнього радіуса дії та інших високотехнологічних виробів.

Основні родовища титану в Україні представлені ільменітовими та ільменіт-рутил-цирконовими розсипними покладами. У країні розвідано 26 родовищ титанових руд із комерційними запасами, і навіть 48 родовищ із попередньо оціненими ресурсами.

Найважливішими виробниками титану в Україні є:

"Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК) — найбільший виробник титанової губки.

Сумихімпром — спеціалізується з виробництва діоксиду титану.

Скільки коштують ресурси України

У 2022 році канадська консалтингова компанія SecDev опублікувала дослідження, в якому оцінила сукупну вартість мінеральних ресурсів України у 26 трлн доларів. У цю суму входять запаси газу, нафти та вугілля, значна частина яких, включаючи унікальні антрацити, зосереджена на Донбасі. При цьому 12 трлн доларів із цієї суми припадає на тимчасово окуповані території.

За даними компанії, донецький вугільний басейн є найбільшим родовищем вугілля в Україні, його запаси оцінюються не менше ніж 50 млрд тонн. Проте після військової інтервенції РФ у 2014 році всі антрацитові шахти регіону опинилися під окупацією.

За даними Forbes Ukraine на квітень 2023 року, вартість усіх з корисними копалинами України становить 14,8 трлн доларів. При цьому 70% цієї суми припадає на три області: Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. Основну частку загальної вартості ресурсів становлять:

кам'яне вугілля — 62%;

залізняк — 14%;

решта корисних копалин — менше ніж 5%;

Загальний обсяг мінеральних ресурсів країни оцінюється в 111 млрд тонн. Щодо нафти, її поклади в Україні становлять 85 млн тонн, що еквівалентно 50 млрд доларів. Газовий конденсат оцінюється в 60 трлн тонн, а його вартість становить 59 млрд доларів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловився щодо можливого обміну рідкісноземельних ресурсів України на досягнення миру. Він наголосив, що такий крок відповідає загальним стратегічним інтересам.

Також ексміністр охорони навколишнього природного середовища України Юрій Костенко заявив, що Росія роками отримувала величезну кількість ресурсів України. Він додав, що Україна входить в десятку країн світу, які мають на своїй території найпотужніші надра.