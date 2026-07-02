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Главная Финансы Ветеранам выплатят по 1 500 гривен: что нужно сделать до 20 июля

Ветеранам выплатят по 1 500 гривен: что нужно сделать до 20 июля

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 22:30
Ветераны могут получить 1 500 гривен на спорт: когда подавать заявку
Военные ВСУ с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С 1 июля ветеранам, участникам боевых действий и людям с инвалидностью, полученной в результате войны, снова могут выплатить 1 500 гривен на занятия спортом. Но чтобы получить выплаты, нужно успеть до 20 июля.

Какие условия необходимо выполнить, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Дію.

Чтобы получить выплату, нужно с 1 по 20 июля подать новое заявление через приложение "Дія". Это необходимо даже тем, кто уже пользовался программой ранее, ведь таким образом обновляются данные для начисления средств.

Воспользоваться программой могут ветераны, участники боевых действий, а также люди с инвалидностью, полученной в результате войны, которым исполнилось 18 лет. Необходимо, чтобы статус был внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны, был подтвержден РНОКПП и открыта "Дія.Картка" в одном из банков-партнеров программы.

При этом наличие удостоверения ветерана в приложении "Дія" не обязательно — достаточно, чтобы информация о статусе была в государственном реестре.

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Подать заявку можно быстро: нужно открыть приложение "Дія", перейти в раздел "Ветеранский спорт", проверить свои данные, отправить заявку и дождаться зачисления средств на "Дія.Картка".

Полученные 1 500 гривен можно использовать для оплаты занятий в спортивных клубах, фитнес-центрах и других спортивных заведениях, участвующих в программе.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военнослужащие, работающие с документами, содержащими государственную тайну, могут получать ежемесячную надбавку. Размер выплаты зависит от степени секретности информации.

Также Новини.LIVE писали, что ветераны с инвалидностью имеют право на единовременную выплату от государства. Ее размер зависит от группы инвалидности и может составлять от 832 000 грн до 1 331 200 гривен.

выплаты ветераны денежная помощь
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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