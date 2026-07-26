Ветеранам доступна новая льгота: как получить компенсацию по автогражданке

Военные ВСУ, за рулем автомобиля. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Ветераны в Украине смогут больше не тратить деньги на автогражданку. Государство совместно со страховыми компаниями полностью компенсирует стоимость полиса. Для этого понадобится приложение "Дія". Оформить выплату можно всего за несколько минут.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

Кто может получить компенсацию

Воспользоваться льготой могут ветераны, которые:

имеют удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны в приложении "Дия";

достигли 18 лет;

имеют верифицированный РНОКПП;

оформили договор автогражданки с применением ветеранской льготы;

не используют автомобиль в коммерческих целях;

управляют транспортным средством с объемом двигателя до 2500 куб. см или электромобилем мощностью до 100 кВт.

Как работает компенсация

Программа предусматривает полное покрытие стоимости страхового полиса:

50 % стоимости автогражданки компенсирует государство;

еще 50% предоставляет страховая компания в виде скидки.

То есть ветеран или ветеранка смогут получить полис автогражданки без собственных затрат.

Как оформить выплату

Подать заявку можно полностью онлайн:

откройте приложение "Дія";

перейдите в раздел "Ветеран PRO";

выберите услугу "Компенсация автогражданки";

выберите или создайте "Дія.Картку";

отправьте заявку и дождитесь результата ее обработки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить компенсацию за погибших родственников. Семьи погибших в результате российских обстрелов смогут претендовать на международные компенсации после запуска соответствующего механизма выплат. Кроме них, компенсацию планируют предоставлять людям, которые лишились жилья, имущества, работы или пострадали во время оккупации.

Также Новини.LIVE писали, что людям, получившим инвалидность во время работы, выплачивается единовременное пособие: 800 тысяч гривен — для I группы, 500 тысяч гривен — для II группы и 200 тысяч гривен — для III группы. Кроме того, обновленные правила позволяют получить доплату в случае установления более высокой группы инвалидности и увеличивают срок обращения за компенсацией.