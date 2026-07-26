Назначение государственная помощь в 2026 году: что вскоре изменится для украинцев

Женщина, деньги, квитанция за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине на новых условиях будут назначаться выплаты от государства. Так, добровольные пенсионные взносы больше не будут влиять на шансы граждан оформить жилищную субсидию. Это коснется и других видов социальной поддержки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Ранее уплата добровольных взносов считалась доходом, поэтому человеку могли отказать в получении жилищной субсидии или другой государственной помощи. Однако, как пояснили в ПФУ, Кабмин Украины принял постановление № 959, которым определил, что добровольные пенсионные взносы будут учитываться при определении права на определенные виды государственной помощи.

Что изменится

В ПФУ подчеркнули, что изменения коснутся следующих видов социальной поддержки:

жилищных субсидий;

пособий на детей одиноким матерям;

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Кто сохранит выплаты

Речь идет об украинцах, которые работают неофициально, но добровольно уплачивают единый социальный взнос (ЕСВ) и пенсионные взносы на счета Пенсионного фонда.

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Еще Новини.LIVE писали, что в четырех регионах доступны выплаты в размере более 2 000 евро. Помощь предоставляется уязвимым категориям граждан. Оформленную финансовую поддержку можно будет направить на покупку необходимых средств для бизнеса.