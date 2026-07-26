Назначение государственная помощь в 2026 году: что вскоре изменится для украинцев

Субсидии, детские пособия и социальная помощь будут назначаться по-новому: подробности
В Украине на новых условиях будут назначаться выплаты от государства. Так, добровольные пенсионные взносы больше не будут влиять на шансы граждан оформить жилищную субсидию. Это коснется и других видов социальной поддержки.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Ранее уплата добровольных взносов считалась доходом, поэтому человеку могли отказать в получении жилищной субсидии или другой государственной помощи. Однако, как пояснили в ПФУ, Кабмин Украины принял постановление № 959, которым определил, что добровольные пенсионные взносы будут учитываться при определении права на определенные виды государственной помощи.
Что изменится
В ПФУ подчеркнули, что изменения коснутся следующих видов социальной поддержки:
- жилищных субсидий;
- пособий на детей одиноким матерям;
- государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.
Кто сохранит выплаты
Речь идет об украинцах, которые работают неофициально, но добровольно уплачивают единый социальный взнос (ЕСВ) и пенсионные взносы на счета Пенсионного фонда.
Как сообщали Новини.LIVE, благотворительный фонд "Каритас Украины" возобновил регистрацию на получение финансовой помощи для украинцев, пострадавших во время полномасштабной войны. Речь идет о ВПЛ и жителях Запорожья. Размер помощи составит 32 400 гривен.
Еще Новини.LIVE писали, что в четырех регионах доступны выплаты в размере более 2 000 евро. Помощь предоставляется уязвимым категориям граждан. Оформленную финансовую поддержку можно будет направить на покупку необходимых средств для бизнеса.