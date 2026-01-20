Зарплаты в Буковеле — какие суммы и условия предлагают поварам

Повар на кухне. Фото: Freepik

Спрос на квалифицированных поваров в Украине всегда высокий. А с наступлением горнолыжного сезона он возрастает в несколько раз, особенно в туристических местах, таких как курорт Буковель, который ежегодно посещают сотни тысяч любителей зимних развлечений.

Новини.LIVE рассказывают, сколько готовы платить поварам в ресторанах Буковеля в 2026 году.

Какие зарплаты и условия предлагают поварам в Буковеле

На специализированном сервисе поиска работы Work.ua сейчас доступно около 20 вакансий по запросу "Повар" в Буковеле. Самую высокую зарплату, 60 000-75 000 грн/месяц, предлагает популярная сеть ресторанов и отелей.

Такую сумму, которая состоит из ставки и процентов от заказов, готовы платить сушефу, который сможет организовывать работу кухни и распределять задачи между командой, контролировать соблюдение технологических карт, подачи блюд и санитарных норм, вести учет продуктов и поддерживать дисциплину в команде. В дополнение работнику компенсируют расходы за проживание и питание.

Еще одна сеть ресторанов и отелей на известном горнолыжном курорте ищет на зарплату в 50 000-65 000 грн (ставка + бонусы):

поваров холодного процесса;

поваров горячего процесса;

поваров-мангальщиков.

Кроме выполнения основных обязанностей, кандидаты должны участвовать в формировании заготовок и поддерживать чистоту на рабочем месте, а также соблюдать санитарно-гигиенические нормы и стандарты HACCP.

В большинстве вакансий поваров на Буковеле, размещенных на портале, указана зарплата 35 000-45 000 в среднем. Почти везде ищут кандидатов с опытом от 1 года, знанием современных технологий приготовления пищи. Взамен, кроме зарплаты, работников готовы обеспечивать бесплатным питанием и проживанием.

Сколько в среднем зарабатывают повара в Украине

Согласно статистике, опубликованной на сервисе поиска работы, средняя зарплата повара в Украине в январе 2026 года составляет 29 000 грн в месяц. Это на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время количество вакансий по этому запросу выросло лишь на 4% по сравнению с январем 2025-го.

В разрезе городов самую высокую зарплату предлагают поварам в Киеве — 35 100 грн в среднем, Ужгороде — 32 000 грн, Львове и Одессе — 30 000 грн. Меньше всего получают повара в Кропивницком и Сумах — 19 000 грн и 18 500 грн соответственно.

