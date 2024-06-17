Цены в июне — на рынке стремительно дорожают свинина и сало

Прилавок на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине на полках магазинов подорожали популярные продукты питания — мясо и сало. В июне 2024 года увеличилась стоимость большинства видов свинины, в частности шашлык прибавил 20 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала "Минфин".

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Какие цены на свинину в июне

Как отмечают аналитики, стоимость мяса свинины в июне против мая выросла от нескольких до 20 гривен (подчеревок, ребра, шашлык, ошеек).

Месяц назад средняя цена подчеревка в магазинах составляла 163,80 грн/кг. В июне его реализуют по 169,30 грн/кг.

Также подорожали несколько ребра свиные. В мае продавцы установили цену на уровне 175,51 грн/кг, а в июне — 176,30 грн/кг.

Кроме того, выросла средняя цена на свиной ошеек. Месяц назад стоил 251,79 грн/кг, в июне в магазинах реализуют за 257,20 грн/кг.

Больше всего прибавил в стоимости свиной шашлык. В магазинах средняя цена подскочила более чем на 20 гривен. В мае его можно было приобрести в среднем за 202 грн/кг, а в июне просят 223 грн/кг.

В то же время свиная грудинка и лопатка подешевели. Килограмм грудинки в мае стоил 165,68 грн/кг, в июне — 159,70 грн/кг. Средняя цена свиной лопатки в мае составила 165,72 грн/кг. В июне стоит 162,29 грн/кг.

Цены на свинину. Источник: Минфин

Стоимость сала в июне

За последний месяц в магазинах выросла цена на соленое сало. Если в мае его продавали по 240,59 грн/кг, то в июне оно подорожало до 242,88 грн/кг.

Стоимость домашнего сала снизилась. Месяц назад стоило 238,29 грн/кг, а сейчас магазины продают в среднем по 234 грн/кг.

Цены на сало. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, по мнению эксперта Олега Пендзина, цены на хлеб в Украине будут оставаться стабильными. Однако другие важные продукты могут подорожать.

Также мы писали, что в НБУ прогнозируют ускорение роста инфляции в Украине. Это, в частности, станет результатом повышения тарифов на электрическую энергию с июня 2024 года.