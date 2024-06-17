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В Україні злетіли ціни на м'ясо — нова вартість свинини та сала

17 червня 2024 11:07
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни у червні — на ринку стрімко дорожчають свинина та сало
Прилавок на ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні на полицях магазинів подорожчали популярні харчові продукти — м'ясо та сало. У червні 2024 року збільшилася вартість більшості видів свинини, зокрема шашлик додав 20 грн.

Про це свідчать дані моніторингового порталу "Мінфін".

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Які ціни на свинину у червні

Як зазначають аналітики, вартість м'яса свинини у червні проти травня зросла від кількох до 20 гривень (підчеревок, ребра, шашлик, ошийок).

Місяць тому середня ціна підчеревка у магазинах становила 163,80 грн/кг. У червні його реалізують по 169,30 грн/кг.

Також подорожчали дещо ребра свинячі. У травні продавці встановили ціну на рівні 175,51 грн/кг, а в червні — 176,30 грн/кг.

Окрім того, зросла середня ціна на свинячий ошийок. Місяць тому коштував 251,79 грн/кг, у червні у магазинах реалізують за 257,20 грн/кг.

Найбільше додав у вартості свинячий шашлик. У магазинах середня ціна підскочила на понад 20 гривень. У травні його можна було придбати у середньому за 202 грн/кг, а в червні правлять 223 грн/кг.

Водночас свиняча грудинка та лопатка подешевшали. Кілограм грудини у травні коштував 165,68 грн/кг, у червні — 159,70 грн/кг. Середня ціна на свинячу лопатку у травні становила 165,72 грн/кг. У червні коштує 162,29 грн/кг.

 

ціни на свинину
Ціни на свинину. Джерело: Мінфін

Вартість сала у червні

За останній місяць у магазинах зросла ціна на солоне сало. Якщо у травні його продавали за 240,59 грн/кг, то в червні воно подорожчало до 242,88 грн/кг.

Вартість домашнього сала знизилася. Місяць тому коштувало 238,29 грн/кг, а зараз магазини продають у середньому по 234 грн/кг.

 

ціни на сало
Ціни на сало. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, на думку експерта Олега Пендзина, ціни на хліб в Україні залишатимуться стабільними. Проте інші важливі продукти можуть подорожчати.

Також ми писали, що в НБУ прогнозують прискорення зростання інфляції в Україні. Це, зокрема, стане наслідком підвищення тарифів на електричну енергію з червня 2024 року.

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