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В Украине запустят платформу коммунальных услуг — детали

3 сентября 2024 12:54
Ксения Симонова - Редактор
Шмыгаль объявил запуск Единой платформы ЖКУ
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине запускают пилотный проект Единой платформы жилищно-коммунальных услуг, призванный автоматизировать все процессы, связанные с этой сферой. В частности, гражданам будет доступен собственный электронный кабинет.

Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает его пресс-служба.

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"Делаем важный шаг к упорядочению жилищно-коммунальных услуг. Запускаем экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ", — сообщил глава правительства.

Премьер пояснил, что речь идет о запуске системы, которая автоматизирует процессы в жилищно-коммунальной сфере, обеспечит доступные и удобные сервисы, улучшит учет граждан и в итоге позволит повысить контроль качества услуг.

На платформе у пользователей будут электронные кабинеты. Также там смогут получить следующую информацию:

  • данные об управителях;
  • исполнителей услуг;
  • цены и тарифы;
  • результаты рассмотрения обращений;
  • смогут заключать/разрывать договоры.

Глава Кабинета министров рассказал, что Единая платформа ЖКУ будет интегрирована с другими информационными системами для обмена данными.

"Ожидаем, что как можно больше громад присоединятся к реализации этого проекта", — добавил Шмыгаль.

Денис Шмигаль
Скриншот. Источник: ТГ Дениса Шмыгаля

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики объяснили, почему в Украине должны быть введены рыночные тарифы на энергоносители. Без пересмотра тарифного ценообразования на электрическую энергию, газ и водоснабжение у инвесторов не будет стимулов для создания новых энергообъектов.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня повысили тарифы на электроэнергию до 4,32 грн. за киловатт. Однако украинцы все еще могут воспользоваться льготным "ночным" тарифом.

Денис Шмыгаль Кабинет министров коммунальные услуги ЖКХ

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