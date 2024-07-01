У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта - The Economist

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У Украины есть месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта. Если государству не удастся, это может подорвать доверие инвесторов к обязательствам Запада и будет означать большие риски восстановления страны.

Об этом сообщает издание The Economist в понедельник, 1 июля.

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В течение двух лет кредиторы Украины согласились приостановить выплаты по долгам. Однако мораторий на выплаты частным иностранным владельцам облигаций истекает 1 августа.

Если Украина объявит дефолт, это может подорвать доверие инвесторов к обязательствам Запада и будет означать крушение для восстановления страны после войны, пишет издание.

По словам журналистов, Украина предложила кредиторам соглашение, которое сокращает 60% от текущей стоимости долгов, но кредиторы считают, что 22% было бы разумнее. МВФ заинтересован в том, чтобы Украина договорилась о списании долгов, но соглашение кажется маловероятным в отведенное время.

По информации издания, Украина отчаянно нуждается в финансовой помощи. Суммы, предоставляемые союзниками, впечатляют, но они поступают в виде оружия и целевых фондов, а не наличных денег. ЕС планирует предложить немного больше, но все равно только $38 млрд в течение трех лет.

Также, по данным МВФ, при условии радикальной реструктуризации, предложенной Украиной, а владельцы облигаций отклонили, страна сможет едва сводить концы с концами. Со своей стороны, владельцы облигаций ставят под сомнение, как фонд может быть уверен, особенно ввиду того, что его анализ устарел на несколько месяцев.

Если соглашения по реструктуризации не будет, у Украины есть два варианта: договориться о продлении моратория на выплаты по долгам или объявить дефолт, пишут журналисты.

Сдержанность частных инвесторов отражает не только финансовые перспективы Украины. При обычной реструктуризации кредиторы играют на экономических перспективах страны. Кредитование заемщика, находящегося в состоянии войны, также влечет вторую ставку: о том, что он победит, отмечает издание.

Также в СМИ пишут, что многое зависит от степени поддержки Запада. Налогоплательщики могут устать отдавать миллиарды. Дональд Трамп, скептически относившийся к выделенным суммам, выглядит все более вероятным, что вернется в Белый дом в ноябре, пишет издание.

Владельцы облигаций также скептически относятся к планам долгосрочного обновления Украины в случае победы. Хотя союзники и МВФ утверждают, что реструктуризация сейчас позволит Украине вернуться на финансовые рынки, как только закончится война и союзники простят долги, инвесторы не убеждены, что такой день когда-нибудь наступит. В то же время они считают, что реструктуризация будет первой из многих попыток союзников Украины переложить финансовое бремя войны и расходы на восстановление из правительства в частный сектор.

Напомним, Украина не смогла договориться с обладателями облигаций о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов.

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