Сонячні панелі в оселі — в Україні запрацює пільгова кредитна програма

Монтаж сонячних панелей. Фото: solarsystem

В Україні на тлі складної ситуації в енергосфері запустять доступні кредити на купівлю енергообладнання як для бізнесу, так і для простих українців. Пільгові кредити видаватимуть під заставу придбаного обладнання.

Про такі можливості розповіли у Кабінеті міністрів.

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Пільгові кредити на сонячні панелі

Як зазначив прем'єр-міністр, зокрема, ставка на кредити буде доволі прийнятною — на рівні 13,5%. Завдяки цьому енергообладнання стане доступніше для малого та середнього бізнесу, побутових споживачів.

"Нові положення підвищать доступність кредитів на енергообладнання для українських родин, а також для малого та середнього бізнесу. Наприклад: відсоток 13,5%, застава — лише обладнання, яке купується", — пояснив Шмигаль.

Він переконаний, що доступні кредити дозволять людям та бізнесу бути енергонезалежними, чим підтримають країну. Можна буде встановлювати сонячні панелі. А також:

накопичувачі електричної енергії;

когенераційні установки.

"Таким чином, вони забезпечать електроенергією себе. І допоможуть країні вистояти у битві за світло та тепло", — наголосив очільник уряду.

Можливі суми кредитів

Раніше в уряді ухвалили порядок надання фінансової підтримки громадянам на купівлю енергообладнання. Тобто тим, хто встановлює генеруючі установки з альтернативних джерел енергії у домогосподарствах. Як зазначається в документі:

сума грошової компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство дорівнюватиме 244 тис. гривень;

максимальна сума кредиту досягатиме 480 тис. гривень терміном на п'ять років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в ПриватБанку доступні вигідні кредити на купівлю різноманітного енергообладнання. Відомо, хто може скористатися перевагами програми.

Також ми писали, що в енергокомпанії Yasno перезапустять продукт під назвою "Сонце під ключ", що актуально під час кризової ситуації в енергосфері. Він передбачає встановлення громадянам сонячних електростанцій (СЕС) та викуп надлишків виробленої електроенергії.