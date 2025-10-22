Банки Украины будут работать в режиме POWER BANKING — что это значит

Человек вставляет карточку в банкомат. Фото: Новини.LIVE

Банки в некоторых украинских городах с октября 2025 года меняют режим работы в связи с масштабными ударами РФ по энергоинфраструктуре. Несмотря на это, граждане по-прежнему могут получать основные банковские услуги и наличные деньги, а также выполнять платежи.

Об этом сказал вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов.

Работа банков в блэкаут

Сергей Мамедов подчеркнул, что большинство дежурных отделений продолжают работать в стандартном режиме. Но некоторые отделения перешли в режим Power Banking, в частности в таких городах, как:

Днепр;

Чернигов;

Сумы;

Запорожье;

Харьков.

Мамедов отметил, что к всеукраинской системе Power Banking присоединились более 50% банковских отделений страны, поэтому они работают по обычному графику, имея альтернативные (дополнительные) источники электропитания и резервные каналы связи.

"Коммерческие банки тщательно подготовились к возможным блэкаутам. Клиенты могут получить полный спектр услуг даже в условиях отсутствия электроэнергии — благодаря генераторам, запасным аккумуляторам и стабильным оптоволоконным каналам связи", — подчеркнул вице-президент Ассоциации украинских банков.

Он также добавил, что ситуация остается хрупкой и непредсказуемой, особенно в регионах, которые регулярно становятся целями для российских ударов. Однако финансовые учреждения уже отработали алгоритмы, которые позволяют им обеспечить бесперебойную работу платежной инфраструктуры.

Что такое Power Banking

Power Banking — единственная сеть банковских отделений, которые не останавливают работу во время масштабных отключений света. В каждом городе не менее 50% отделений подключены к системе резервного энергоснабжения, поэтому клиенты имеют доступ к наличным, оплате счетов и выполнению транзакций.

Ранее мы объясняли, что украинцам стоит держать дома наличные, ведь во время длительных отключений света банкоматы и терминалы могут не работать. Известно, какую сумму лучше держать под рукой. Узнавайте также, какими вещами надо запастись гражданам, если отключения света будут длительными.