Банки Украины будут работать в режиме POWER BANKING — что это значит

Работа банков в блэкаут — какие изменения готовят финучреждения
Банки в некоторых украинских городах с октября 2025 года меняют режим работы в связи с масштабными ударами РФ по энергоинфраструктуре. Несмотря на это, граждане по-прежнему могут получать основные банковские услуги и наличные деньги, а также выполнять платежи.
Об этом сказал вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов.
Работа банков в блэкаут
Сергей Мамедов подчеркнул, что большинство дежурных отделений продолжают работать в стандартном режиме. Но некоторые отделения перешли в режим Power Banking, в частности в таких городах, как:
- Днепр;
- Чернигов;
- Сумы;
- Запорожье;
- Харьков.
Мамедов отметил, что к всеукраинской системе Power Banking присоединились более 50% банковских отделений страны, поэтому они работают по обычному графику, имея альтернативные (дополнительные) источники электропитания и резервные каналы связи.
"Коммерческие банки тщательно подготовились к возможным блэкаутам. Клиенты могут получить полный спектр услуг даже в условиях отсутствия электроэнергии — благодаря генераторам, запасным аккумуляторам и стабильным оптоволоконным каналам связи", — подчеркнул вице-президент Ассоциации украинских банков.
Он также добавил, что ситуация остается хрупкой и непредсказуемой, особенно в регионах, которые регулярно становятся целями для российских ударов. Однако финансовые учреждения уже отработали алгоритмы, которые позволяют им обеспечить бесперебойную работу платежной инфраструктуры.
Что такое Power Banking
Power Banking — единственная сеть банковских отделений, которые не останавливают работу во время масштабных отключений света. В каждом городе не менее 50% отделений подключены к системе резервного энергоснабжения, поэтому клиенты имеют доступ к наличным, оплате счетов и выполнению транзакций.
Ранее мы объясняли, что украинцам стоит держать дома наличные, ведь во время длительных отключений света банкоматы и терминалы могут не работать. Известно, какую сумму лучше держать под рукой. Узнавайте также, какими вещами надо запастись гражданам, если отключения света будут длительными.
