Тарифы на воду могут вырасти в 2024 году — водоканалы озвучили цены

В Украине еще один тариф может вырасти на 30% — детали
В Украине вслед за подорожанием электроэнергии может подняться цена на водоснабжение и водоотвод в 2024 году. Стоимость этой услуги не пересматривалась несколько лет, хотя на этом настаивают водоканалы.
Об этом рассказал народный депутат, заместитель главы комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг ВРУ Алексей Кучеренко, передает УНИАН.
Вопрос подорожания холодной воды
Кучеренко отметил, что украинские водоканалы называют основным поводом для повышения тарифа катастрофическое состояние предприятий по всей стране. Речь идет о повышении цены на холодную воду для потребителей на 25-30%.
"Рвутся в бой водоканалы, они требуют повышения тарифа. Я думаю, это в первую очередь. Водоканалы кричат, что они в катастрофическом состоянии, и моратория (запрет повышения цен (тарифов) на рынке — Ред.) на воду нет. Поэтому, думаю, что первыми могут быть тарифы на холодную воду", — сообщил он.
Нардеп заметил, что водоканалы требуют, чтобы для простых украинцев поднялся тариф по всей стране.
Ситуация с тарифом на воду в Украине
В прошлом году правительство запретило для крупных городов повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод, хотя такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В этом году регулятор также планировал повысить тарифы для поставщиков холодной воды в Киеве и других городах.
Согласно проекту Нацкомиссии, тарифы на воду хотели повысить в две волны: с 1 апреля и 1 июля. В частности, в Киеве с апреля — с 30,38 до 40,77 грн за куб. (+34%). Однако решение так и не было принято окончательно.
В небольших городах услуга по водоснабжению подорожала, ведь власти на местах наделены правом по собственному усмотрению устанавливать стоимость услуги. В связи с этим в некоторых городах цены подскочили до 40%.
Что еще стоит знать
Напомним, с 1 июня 2024 года вырос тариф на электрическую энергию для населения до 4,32 грн/кВт. В связи с этим будет обновлена помощь гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Также сообщалось, что газопоставщики обнародовали цены на газ для населения с июня 2024 года. Этим компаниям принадлежит около 2% рынка.
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