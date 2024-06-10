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В Украине еще один тариф может вырасти на 30% — детали

10 июня 2024 07:51
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы на воду могут вырасти в 2024 году — водоканалы озвучили цены
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине вслед за подорожанием электроэнергии может подняться цена на водоснабжение и водоотвод в 2024 году. Стоимость этой услуги не пересматривалась несколько лет, хотя на этом настаивают водоканалы.

Об этом рассказал народный депутат, заместитель главы комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг ВРУ Алексей Кучеренко, передает УНИАН.

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Вопрос подорожания холодной воды

Кучеренко отметил, что украинские водоканалы называют основным поводом для повышения тарифа катастрофическое состояние предприятий по всей стране. Речь идет о повышении цены на холодную воду для потребителей на 25-30%.

"Рвутся в бой водоканалы, они требуют повышения тарифа. Я думаю, это в первую очередь. Водоканалы кричат, что они в катастрофическом состоянии, и моратория (запрет повышения цен (тарифов) на рынке — Ред.) на воду нет. Поэтому, думаю, что первыми могут быть тарифы на холодную воду", — сообщил он.

Нардеп заметил, что водоканалы требуют, чтобы для простых украинцев поднялся тариф по всей стране.

Ситуация с тарифом на воду в Украине

В прошлом году правительство запретило для крупных городов повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод, хотя такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В этом году регулятор также планировал повысить тарифы для поставщиков холодной воды в Киеве и других городах.

Согласно проекту Нацкомиссии, тарифы на воду хотели повысить в две волны: с 1 апреля и 1 июля. В частности, в Киеве с апреля — с 30,38 до 40,77 грн за куб. (+34%). Однако решение так и не было принято окончательно.

В небольших городах услуга по водоснабжению подорожала, ведь власти на местах наделены правом по собственному усмотрению устанавливать стоимость услуги. В связи с этим в некоторых городах цены подскочили до 40%.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 июня 2024 года вырос тариф на электрическую энергию для населения до 4,32 грн/кВт. В связи с этим будет обновлена помощь гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также сообщалось, что газопоставщики обнародовали цены на газ для населения с июня 2024 года. Этим компаниям принадлежит около 2% рынка.

вода
тарифы
коммунальные услуги
ЖКХ
НКРЭКУ
цены

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