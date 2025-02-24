Глава НКЦБФР об IPO в Украине: за 2 года 5 сделок, первой может быть 'Укрпочта

Отделение "Укрпочты" в здании Главпочтамта в Киеве. Фото: УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) активно работает над расширением ассортимента привлекательных финансовых инструментов на рынке, кроме облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Одной из главных задач является содействие организации в течение ближайших двух лет не менее пяти первичных или вторичных публичных размещений акций.

Об этом сообщил председатель НКЦБФР Руслан Магомедов.

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По словам Магомедова, важно создать альтернативные инструменты на рынке, кроме ОВГЗ. Он добавил, что лично ставит перед собой KPI, чтобы до конца своего срока полномочий (23 февраля 2027 года) в Украине появилось как минимум пять известных в стране, а возможно, и за ее пределами эмитентов. При этом он уточнил, что речь может идти не только о первичных размещениях (IPO), но и о вторичных (SPO).

По мнению Магомедова, такой компанией может стать государственная "Укрпочта". Разговор об этом с генеральным директором "Укрпочты" Игорем Смилянским шел еще до войны и продолжается сейчас.

"Я думаю, что у этого SPO есть большие шансы, потому что у людей точно есть аппетит к инвестированию. У нас также есть третий уровень пенсионного обеспечения, и фондам надо куда-то вкладывать, кроме ОВГЗ и банковских депозитов. "Укрпочта" — понятный сервис, идея Игоря — не просто конкурировать с "Новой почтой", а сделать такой украинский Amazon: будет расчетная часть, будет сервис доставки, модернизированный ИТ — то есть будет понятная бизнес-модель, в которую можно вкладываться", — заявил глава НКЦБФР.

Также, по его мнению, для IPO или SPO могут рассматриваться государственные банки или "Укрзализныця".

"Никто же не говорит, что государство должно отдать все, нет, речь о миноритарном пакете. Это как раз добавляет так называемой надежности, что государство управляет, оно не бросит на произвол судьбы. Я уверен, что если Смелянский сделает свое SPO — его купят, там просто не будет вариантов. Тогда прибежит кто-то другой из корпоративного бизнеса, и тоже захочет выпустить. Оно так работает", — добавил Магомедов.

Он отметил, что появление на рынке акций, выпущенных с целью привлечения капитала, является значительным событием, поскольку ранее акции выпускались в основном в рамках приватизации, и руководство компаний зачастую не было заинтересовано в поддержании своего имиджа перед инвесторами. Магомедов также сообщил, что одновременно регулятор усилит контрольные меры для защиты интересов инвесторов.

"Для этого мы начали в корне менять саму Комиссию, будем менять требования к отчетности. Мы ее, с одной стороны, упростим, а с другой стороны, хотим перейти к так называемому риск-ориентированному подходу. Надеюсь, что где-то к концу года уже будут результаты, когда СМИ, наши профессиональные участники, конечные потребители почувствуют изменения, которые у нас произошли. Изменятся механизмы подачи отчетности, требования к пруденциальным нормативам, к предоставлению этой информации", — резюмировал глава НКЦБФР.

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