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В Украине подорожает горючее — в Раде одобрили законопроект о повышении акцизов

4 июля 2024 15:10
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на бензин вырастут — в Украине одобрили повышение акцизов на горючее
Голосование в Верховной Раде. Фото: УНИАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Комитет Верховной Рады Украины в четверг, 4 июля, одобрил ко второму чтению законопроект о повышении акцизов на горючее №11256-2. Также народные депутаты вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Он сообщил, что по факту оставили версию, которую подавали до первого чтения.

"Так, вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ (только с 2028 года не 277 евро, а 250 евро останавливается)", — отметил он.

Повышение акцизов на горючее
Источник: скриншот

Следовательно, акцизы на горючее вырастут с 1 сентября 2024 года. То есть ставки акцизов на горючее в Украине повысятся, в зависимости от вида горючего:

  • на бензины — до 242,60 евро за 1 000 литров;
  • на дизельное топливо — до 177,60 евро за 1 000 литров;
  • на пропан-бутан (LPG, автогаз) — до 55,60 евро за 1 000 литров.

Важно отметить, что цены на украинских АЗС в течение года могут вырасти  ориентировочно на 1,5-2 гривны за литр: бензин — до 57,42 гривны за литр, а дизельное топливо — до 55,58 гривны за литр.

Что еще нужно знать

Напомним, Украина планирует ввести акцизный налог на напитки с сахаром, цель которого — реформировать налоговую политику и улучшить здоровье населения. Акциз уже заложен в бюджетную декларацию на 2025-2027 годы.

Также известно, что парламент принял законопроект, предусматривающий значительное повышение акциза на сигареты. Если он будет принят, цены на табачные изделия могут значительно увеличиться.

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