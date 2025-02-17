В январе 2025 закрылось рекордное количество ФЛП — почему украинцы отказываются от бизнеса

Мужчина подписывает документы. Фото: УНИАН

По итогам января 2025 года в Украине стало на более чем 61 тыс. ФОПов меньше. Это антирекордный показатель, который стал возможным в связи с несколькими факторами.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот.

Читайте также:

Почему закрываются ФОПы

Как отмечается, в январе, сразу после того, как государственные реестры возобновили работу после длительной паузы, свою деятельность прекратили 61 455 ФЛП. Это втрое больше, чем было открыто за этот же период.

Скриншот. Фото: Опендатабот

Основной причиной, которая заставляла предпринимателей закрывать свой бизнес, стал рост налоговой нагрузки. Так, 27% из 32 тысяч опрошенных предпринимателей заявили, что хотят ликвидировать свое дело в ближайшее время. Из них более половины объяснили это тем, что новые налоги стали неподъемными для малого бизнеса. Также весомыми факторами были:

снижение покупательной способности украинцев;

проблемы с поставками товаров;

военная мобилизация.

При этом больше всего новых ФЛП за время войны возникло в Киеве (108 536), Днепропетровской (68 377) и Львовской (60 009) областях. В то же время в регионах, приближенных к боевым действиям, наблюдается значительное сокращение бизнес-активности.

Ранее мы объясняли, могут ли предприниматели, которые закроют свой ФЛП в 2025 году, вернуться на упрощенную систему налогообложения. Возможность работать на "едином налоге" есть только раз в год.

Также мы рассказывали, что почти все ФЛП в своей работе должны использовать РРО. Но некоторые бизнесмены могут игнорировать это правило.