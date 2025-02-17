В январе 2025 закрылось рекордное количество ФЛП — почему украинцы отказываются от бизнеса

В Украине массово закрываются ФОПы — в чем причина
По итогам января 2025 года в Украине стало на более чем 61 тыс. ФОПов меньше. Это антирекордный показатель, который стал возможным в связи с несколькими факторами.
Об этом сообщают аналитики Опендатабот.
Почему закрываются ФОПы
Как отмечается, в январе, сразу после того, как государственные реестры возобновили работу после длительной паузы, свою деятельность прекратили 61 455 ФЛП. Это втрое больше, чем было открыто за этот же период.
Основной причиной, которая заставляла предпринимателей закрывать свой бизнес, стал рост налоговой нагрузки. Так, 27% из 32 тысяч опрошенных предпринимателей заявили, что хотят ликвидировать свое дело в ближайшее время. Из них более половины объяснили это тем, что новые налоги стали неподъемными для малого бизнеса. Также весомыми факторами были:
- снижение покупательной способности украинцев;
- проблемы с поставками товаров;
- военная мобилизация.
При этом больше всего новых ФЛП за время войны возникло в Киеве (108 536), Днепропетровской (68 377) и Львовской (60 009) областях. В то же время в регионах, приближенных к боевым действиям, наблюдается значительное сокращение бизнес-активности.
Ранее мы объясняли, могут ли предприниматели, которые закроют свой ФЛП в 2025 году, вернуться на упрощенную систему налогообложения. Возможность работать на "едином налоге" есть только раз в год.
Также мы рассказывали, что почти все ФЛП в своей работе должны использовать РРО. Но некоторые бизнесмены могут игнорировать это правило.
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