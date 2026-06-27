В Украине резко подешевела популярная ягода: сколько она теперь стоит

Продавщица принимает деньги за проданный товар. Фото: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В Украине подешевела вишня нового урожая. Цена на ягоду местами снизилась на 23% по всей стране. Известно, как долго ягода будет дешевой для украинцев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Agroweek.

Цены на вишню

Как свидетельствуют данные мониторинга, на главном оптовом рынке "Столичный" цена на вишню колеблется от 60 до 110 гривен за килограмм. Главный фактор подешевения — увеличение предложения. Фермеры и частные садоводы со всей страны начали массово сбывать свои ягоды на рынках.

Предложение уже превышает спрос, а поскольку вишня быстро портится, продавцы устанавливают низкие цены, чтобы быстрее продать товар. К тому же дешевая вишня очень интересует мелких покупателей. Благодаря этому продавцы быстрее реализуют свой товар.

"Кроме того, на рынок давит высокая конкуренция между поставщиками, которые активно поставляют продукцию как на оптовые площадки, так и в розничные сети", — говорится в сообщении.

Что будет с ценами дальше

Ожидается, что если темпы и объемы сбора ягод сохранятся, то цены вскоре стабилизируются или даже немного снизятся. Умеренные цены будут держаться до тех пор, пока не пройдет пик сбора вишни и активных поставок ягоды из садов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о ценах на фрукты в Украине. Так, дороже обходится продукция, которую привозят из-за рубежа. Зато другие ягоды дешевеют.

Также Новини.LIVE писали о том, где украинцам в Польше продают продукты дешевле. Потребителям советуют посещать дискаунтеры — там цены обычно ниже благодаря оптимизации затрат. Известно, в каких супермаркетах можно получить наибольшую выгоду.