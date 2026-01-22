Зарплаты в Польше — на сколько выросли доходы работников

Польские злотые на столе. Фото: Pixabay

Уровень заработной платы в Польше — вопрос, который интересует не только местных жителей, но и украинцев. Ведь для многих наших граждан эта страна остается одним из главных направлений трудовой миграции.

Сколько можно заработать в Польше

Как свидетельствует новый отчет Главного статистического управления по оплате труда в Польше, средняя валовая заработная плата в секторе предприятий в декабре 2025 года составила 9 583,31 злотых (около 166 000 грн — ред.).

Отмечается, что в годовом измерении зарплаты выросли выше ожидаемого — на 8,6%. Эксперты прогнозировали повышение на уровне 6,9%.

В то же время уровень занятости в корпоративном секторе снизился на 0,7%. Несмотря на относительно небольшие корректировки, текущие показатели сигнализируют о постепенном охлаждении рынка труда в крупных компаниях. Процессы расширения штата замедляются, а динамика создания новых рабочих мест уже не демонстрирует прежних темпов, хотя речь не идет о резком или кризисном падении.

Параллельно с этим фиксируется снижение цен на промышленную продукцию: в декабре 2025 года они уменьшились на 2,5% в годовом измерении и на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Какая минимальная зарплата в Польше

По информации Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, с 2026 года минимальная зарплата в стране выросла с 4 666 до 4 806 злотых брутто в месяц (около 58 000 грн). После уплаты налогов работники получают около 3 606 злотых "на руки" (около 43 500 грн).

Также в Польше выросла минимальная почасовая ставка — с 30,50 до 31,40 злотых брутто (около 380 грн). Работодатели обязаны повысить оплату тем работникам, чья зарплата была ниже нового минимума.

