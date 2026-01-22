Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зарплаты в Польше выросли — сколько получают работники

Зарплаты в Польше выросли — сколько получают работники

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 19:40
Зарплаты в Польше — на сколько выросли доходы работников
Польские злотые на столе. Фото: Pixabay

Уровень заработной платы в Польше — вопрос, который интересует не только местных жителей, но и украинцев. Ведь для многих наших граждан эта страна остается одним из главных направлений трудовой миграции.

Об уровне зарплат в Польше рассказало издание inPoland.

Реклама
Читайте также:

Сколько можно заработать в Польше

Как свидетельствует новый отчет Главного статистического управления по оплате труда в Польше, средняя валовая заработная плата в секторе предприятий в декабре 2025 года составила 9 583,31 злотых (около 166 000 грн — ред.).

Отмечается, что в годовом измерении зарплаты выросли выше ожидаемого — на 8,6%. Эксперты прогнозировали повышение на уровне 6,9%.

В то же время уровень занятости в корпоративном секторе снизился на 0,7%. Несмотря на относительно небольшие корректировки, текущие показатели сигнализируют о постепенном охлаждении рынка труда в крупных компаниях. Процессы расширения штата замедляются, а динамика создания новых рабочих мест уже не демонстрирует прежних темпов, хотя речь не идет о резком или кризисном падении.

Параллельно с этим фиксируется снижение цен на промышленную продукцию: в декабре 2025 года они уменьшились на 2,5% в годовом измерении и на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Какая минимальная зарплата в Польше

По информации Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, с 2026 года минимальная зарплата в стране выросла с 4 666 до 4 806 злотых брутто в месяц (около 58 000 грн). После уплаты налогов работники получают около 3 606 злотых "на руки" (около 43 500 грн).

Также в Польше выросла минимальная почасовая ставка — с 30,50 до 31,40 злотых брутто (около 380 грн). Работодатели обязаны повысить оплату тем работникам, чья зарплата была ниже нового минимума.

Ранее мы рассказывали, как изменились условия въезда в Польшу для украинцев в 2026 году.

Также узнавайте, кто из украинцев может претендовать на польское гражданство.

Польша работа доходы средняя зарплата зарплата
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации