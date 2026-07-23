В Ощадбанке объяснили, какие доллары расцениваются как "старые" в Украине
В государственном "Ощадбанке" рассказали, доллары каких годов выпуска не принимают и правомерен ли отказ в обмене. Также клиентам объяснили, какие существуют другие легальные способы избавиться от старых купюр американской валюты.
О действующих правилах банка рассказывают Новини.LIVE.
Какие доллары считаются "старыми" в Украине
По информации финучреждения, как правило, на украинском валютном рынке "старыми" могут считаться так называемые "белые" купюры американской валюты. Речь идет о банкнотах, выпущенных с 1996 по 2013 годы, до появления известных "синих" купюр с голографическими полосками.
Однако часто клиенты обращаются с опасениями относительно действительности долларов 1996 года.
Главное, что необходимо знать, — это то, что абсолютно все купюры старого образца, выпущенные с 1914 года, до сих пор считаются действительными и с тех пор не утратили своей стоимости.
Согласно правилам Федеральной резервной системы США, такие купюры по-прежнему считаются законным платежным средством, а значит — последующие годы выпуска не имеют значения. У всех таких банкнот нет срока годности, а потому они не могут быть изъяты из обращения.
Согласно нормам Национального банка Украины (НБУ), обмен американской валюты должен осуществляться без отказа.
У клиентов должны принимать купюры, если они действительные (проверены на валютном детекторе) и не имеют существенных повреждений. Для такого обмена подходят даже банкноты, имеющие незначительные потертости, небольшие пятна или штампы.
В то же время нарушением условий лицензии на валютные операции со стороны финансовых учреждений и обменных пунктов считаются:
- установление заниженного курса обмена;
- дополнительная комиссия за обмен;
- отказ осуществлять обмен старых долларов на новые.
Как клиентам Ощадбанка поступить со "старыми" купюрами
Если у клиента есть старые доллары, он может использовать их следующим образом:
- Поместить на валютные депозиты — такая процедура позволит увеличить сбережения, а в результате можно получить новые купюры;
- Потратить за пределами страны — в европейских странах и США понятие "старых" долларов вообще не распространено;
- Пополнить собственную валютную карту — можно пополнить свой счет в кассе банка и использовать карту для осуществления онлайн-платежей или при оплате за рубежом.
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