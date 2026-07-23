В Ощадбанке объяснили, какие доллары расцениваются как "старые" в Украине

Доллары, отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В государственном "Ощадбанке" рассказали, доллары каких годов выпуска не принимают и правомерен ли отказ в обмене. Также клиентам объяснили, какие существуют другие легальные способы избавиться от старых купюр американской валюты.

О действующих правилах банка рассказывают Новини.LIVE.

Какие доллары считаются "старыми" в Украине

По информации финучреждения, как правило, на украинском валютном рынке "старыми" могут считаться так называемые "белые" купюры американской валюты. Речь идет о банкнотах, выпущенных с 1996 по 2013 годы, до появления известных "синих" купюр с голографическими полосками.

Однако часто клиенты обращаются с опасениями относительно действительности долларов 1996 года.

Главное, что необходимо знать, — это то, что абсолютно все купюры старого образца, выпущенные с 1914 года, до сих пор считаются действительными и с тех пор не утратили своей стоимости.

Согласно правилам Федеральной резервной системы США, такие купюры по-прежнему считаются законным платежным средством, а значит — последующие годы выпуска не имеют значения. У всех таких банкнот нет срока годности, а потому они не могут быть изъяты из обращения.

Согласно нормам Национального банка Украины (НБУ), обмен американской валюты должен осуществляться без отказа.

У клиентов должны принимать купюры, если они действительные (проверены на валютном детекторе) и не имеют существенных повреждений. Для такого обмена подходят даже банкноты, имеющие незначительные потертости, небольшие пятна или штампы.

В то же время нарушением условий лицензии на валютные операции со стороны финансовых учреждений и обменных пунктов считаются:

установление заниженного курса обмена;

дополнительная комиссия за обмен;

отказ осуществлять обмен старых долларов на новые.

Как клиентам Ощадбанка поступить со "старыми" купюрами

Если у клиента есть старые доллары, он может использовать их следующим образом:

Поместить на валютные депозиты — такая процедура позволит увеличить сбережения, а в результате можно получить новые купюры; Потратить за пределами страны — в европейских странах и США понятие "старых" долларов вообще не распространено; Пополнить собственную валютную карту — можно пополнить свой счет в кассе банка и использовать карту для осуществления онлайн-платежей или при оплате за рубежом.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда блокировка карт в Ощадбанке может оказаться недостаточной. В банке объяснили, когда клиентам необходимы дополнительные меры для защиты счетов, номера телефона, приложения и веб-банкинга. В частности, это актуально в случае перехода на фишинговые сайты.

Также Новини.LIVE писали, кому из клиентов Ощадбанка могут начислить денежные вознаграждения. Как пояснили в финансовом учреждении, речь идет об инициативе с оператором сервисов EasyPay. При пополнении банковских карт Ощадбанка в терминалах самообслуживания EasyPay можно получить кэшбэк в размере 0,5%.