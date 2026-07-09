В Нафтогазе объяснили, почему украинцы втрое переплачивают за газ

Счетчик, газовая плита. Фото: Нафтогаз. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине сотрудники газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" продолжают устанавливать домохозяйствам бесплатные счетчики газа. Речь идет о процедуре, предусмотренной законодательством, отказ от которой грозит значительно завышенными суммами в счетах.

Об этом говорится в сообщении одного из филиалов ООО "Газораспределительные сети Украины", входящего в состав "Группы Нафтогаз", передают Новини.LIVE.

Как отразится на оплате отказ от счетчика Нафтогаза

По информации компании, бесплатные газовые счетчики "Газораспределительной сети" предусмотрены законом для домов, не имеющих общедомового узла учета.

Закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" определяет газовый счетчик как измерительное устройство, используемое для измерения, записи и отображения объема газа, проходящего через него.

Монтаж должен выполняться за счет государственных средств, а сами приборы предоставляются потребителям в безвозмездное пользование. Общедомовые счетчики могут быть установлены только с согласия совладельцев.

В условиях коммерческого учета потребители будут рассчитываться именно за тот объем газа, который был использован в течение расчетного периода (месяца). Таким образом, расчеты за газ по данным счетчика отличаются от расчетов, установленных нормами, когда фактическое потребление конкретным потребителем в данном периоде может быть меньше установленной нормы, а может и превышать ее.

Также на операторов газораспределительных систем возложены обязанности по периодической поверке, а при необходимости и ремонту или замене газовых счетчиков, установленных у бытовых потребителей, причем независимо от права собственности на них.

Эти работы выполняются для тех потребителей, кто использует газ для приготовления пищи и не имеет общедомового счетчика, в соответствии с законодательством. В то же время, в случае отказа от этой процедуры, граждане могут существенно переплачивать за газ.

Если при таких обстоятельствах оператор ГРМ не произвел за свой счет установку прибора, то он должен составить акт о нарушении, а определение объема, потребленного газа таким потребителям будет осуществляться исходя из граничных объемов потребления ресурса населением с учетом всех газовых приборов и устройств, начиная со дня, следующего за датой недопуска, указанной в акте о нарушении.

"Напоминаем: в случае отказа от установки счетчика потребитель будет оплачивать газ по граничным нормам, что обходится в три раза дороже", — говорится в сообщении.

Во время монтажа счетчика специалисты филиала также при необходимости могут сразу заменить кран или шланг к газовому прибору, однако эта услуга платная.

Какие условия самостоятельной установки газовых счетчиков

Потребители, у которых нет газовых счетчиков и которые не хотят ждать, пока до них дойдет очередь на установку прибора оператором ГРМ, или если многоквартирный дом оборудован общедомовым узлом учета газа, могут самостоятельно инициировать установку.

В случае если человек решит самостоятельно приобрести и установить индивидуальное устройство, то государство расходы не компенсирует.

Для установки прибора по собственной инициативе гражданин должен обратиться в Центр обслуживания клиентов филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" с заявлением, приложив оригиналы и копии документов:

паспорт (удостоверение личности);

идентификационный код;

документы о праве собственности на дом (квартиру);

технический паспорт на дом (квартиру).

После чего необходимо подписать договор на установку бытового счетчика газа и оплатить стоимость выполненных работ. Также потребитель должен подписать:

акт о выполненных работах;

акт приемки газового счетчика.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Нафтогаз рекомендовал клиентам приобрести важные устройства в квартирах и домах с газовыми плитами. Речь идет о сигнализаторах для раннего обнаружения утечек природного, бытового или угарного газа. Их использование является обязательным, ведь они осуществляют анализ воздуха. Цена на приборы начинается от 1 335 грн.

Еще Новини.LIVE сообщали, что для клиентов газоснабжающей компании изменились реквизиты для оплаты топлива. В связи с этим Нафтогаз призвал при оплате проверять правильность информации. Особенно это касается ситуаций, когда цифры человек вводит вручную или по сохраненному шаблону. Чтобы избежать проблем, необходимо отправлять деньги по новым реквизитам.