В Нафтогазе назвали типичные ошибки, из-за которых грозит задолженность

Счета, газовая плита. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" назвала основные причины, по которым в коммунальных счетах может возникать задолженность за потребленный газ. Также потребителям были даны рекомендации и обнародованы ключевые правила, которые защитят от некорректных начислений за «голубое» топливо.



О том, какие ошибки могут обернуться долгом, рассказывает издание Новоини.LIVE.

В каких ситуациях грозит появление задолженности за газ

По информации компании, чтобы избежать накопления задолженности за потребленный природный газ, клиенты обязаны знать и соблюдать несколько важных правил.

В основном неправильные начисления за потребленное «голубое топливо» и, как следствие, задолженность могут возникнуть в случае допуска трех ключевых ошибок. Чтобы обезопасить себя от негативного развития событий, украинцы должны:

Оплачивать газ своевременно — до 25 числа каждого месяца, ведь из-за несвоевременной или частичной оплаты может возникнуть накопление задолженности даже при небольших объемах потребления. Будьте внимательны при оплате — необходимо проверить, правильно ли указан личный счет и реквизиты газовой компании. Ежемесячно передавать точные показания счетчика — это позволит избежать применения среднего расчетного объема, который может существенно отличаться от фактического уровня потребления.

Соблюдая такие простые правила, как своевременность, внимательность и контроль, граждане смогут не беспокоиться о появлении возможной задолженности и избежать лишних хлопот.

Как правильно рассчитаться за газ и когда можно вернуть средства

По данным компании, рассчитаться за газ можно за несколько минут, учитывая некоторые важные детали:

необходимо тщательно проверить номер лицевого счета и ввести его без ошибок;

указать свои данные — фамилию, адрес или ИНН. Это позволит банкам и платежным системам корректно обработать операцию;

проверить реквизиты, которые компания обновила весной — перед подтверждением нужно убедиться, что средства отправляются именно на расчетный счет ГК «Нафтогаз Украины»: UA723204780000026006000255925.

Оплатить счета можно следующими способами:

личный кабинет на сайте my.gas.ua;

сайт gas.ua — даже без регистрации;

приложение «Куб».

В случае возникновения ситуации, когда при оплате за газ произошли неточности, например, была введена не та сумма или не та цифра в реквизитах, для клиентов предусмотрена возможность возврата средств. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Написать заявление на возврат; Приложить копии паспорта/идентификационного кода; Добавить четкое фото или скан квитанции (чека, банковской выписки); Приложить справку с банковскими реквизитами собственного счета (IBAN, МФО банка, ЕГРПОУ банка); Передать документы, отправив их на электронный адрес или по почте: 25009, г. Кропивницкий, получатель — ООО «ГК «Нафтогаз Украины».

При этом вопросы, касающиеся доставки газа и начисления платы за эту услугу, относятся к компетенции местного оператора газораспределительной сети (ГРМ), поэтому в случае возникновения проблем следует обращаться за необходимой информацией к нему. Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» занимается исключительно выполнением функций поставщика природного газа.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, когда необходимо проводить поверку счетчиков. Согласно действующим нормам законодательства, периодичность проверки приборов зависит от их типа. В частности, для электросчетчиков это нужно делать один раз в четыре года. Согласно правилам, поверка счетчиков для бытовых потребителей осуществляется бесплатно.

Также Новини.LIVE писали о том, что в «Нафтогазе» назвали три причины, требующие немедленного участия клиента в предоставлении актуальных данных. В частности, это необходимо в случае изменения паспортных данных. Требование компании о получении достоверных данных актуально по нескольким веским причинам. От этого зависит обеспечение корректности начислений.