В Нафтогазе назвали типичные ошибки, из-за которых грозит задолженность
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" назвала основные причины, по которым в коммунальных счетах может возникать задолженность за потребленный газ. Также потребителям были даны рекомендации и обнародованы ключевые правила, которые защитят от некорректных начислений за «голубое» топливо.
О том, какие ошибки могут обернуться долгом, рассказывает издание Новоини.LIVE.
В каких ситуациях грозит появление задолженности за газ
По информации компании, чтобы избежать накопления задолженности за потребленный природный газ, клиенты обязаны знать и соблюдать несколько важных правил.
В основном неправильные начисления за потребленное «голубое топливо» и, как следствие, задолженность могут возникнуть в случае допуска трех ключевых ошибок. Чтобы обезопасить себя от негативного развития событий, украинцы должны:
- Оплачивать газ своевременно — до 25 числа каждого месяца, ведь из-за несвоевременной или частичной оплаты может возникнуть накопление задолженности даже при небольших объемах потребления.
- Будьте внимательны при оплате — необходимо проверить, правильно ли указан личный счет и реквизиты газовой компании.
- Ежемесячно передавать точные показания счетчика — это позволит избежать применения среднего расчетного объема, который может существенно отличаться от фактического уровня потребления.
Соблюдая такие простые правила, как своевременность, внимательность и контроль, граждане смогут не беспокоиться о появлении возможной задолженности и избежать лишних хлопот.
Как правильно рассчитаться за газ и когда можно вернуть средства
По данным компании, рассчитаться за газ можно за несколько минут, учитывая некоторые важные детали:
- необходимо тщательно проверить номер лицевого счета и ввести его без ошибок;
- указать свои данные — фамилию, адрес или ИНН. Это позволит банкам и платежным системам корректно обработать операцию;
- проверить реквизиты, которые компания обновила весной — перед подтверждением нужно убедиться, что средства отправляются именно на расчетный счет ГК «Нафтогаз Украины»: UA723204780000026006000255925.
Оплатить счета можно следующими способами:
- личный кабинет на сайте my.gas.ua;
- сайт gas.ua — даже без регистрации;
- приложение «Куб».
В случае возникновения ситуации, когда при оплате за газ произошли неточности, например, была введена не та сумма или не та цифра в реквизитах, для клиентов предусмотрена возможность возврата средств. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
- Написать заявление на возврат;
- Приложить копии паспорта/идентификационного кода;
- Добавить четкое фото или скан квитанции (чека, банковской выписки);
- Приложить справку с банковскими реквизитами собственного счета (IBAN, МФО банка, ЕГРПОУ банка);
- Передать документы, отправив их на электронный адрес или по почте: 25009, г. Кропивницкий, получатель — ООО «ГК «Нафтогаз Украины».
При этом вопросы, касающиеся доставки газа и начисления платы за эту услугу, относятся к компетенции местного оператора газораспределительной сети (ГРМ), поэтому в случае возникновения проблем следует обращаться за необходимой информацией к нему. Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» занимается исключительно выполнением функций поставщика природного газа.
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