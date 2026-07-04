В магазинах об этом умалчивают: как украинцев обманывают с цифрами на ценниках и чеках

Супермаркет, человек держит чек. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Иногда поход в обычный продуктовый магазин превратиться для украинцев в настоящий квест. Покупателей уже не удивишь тем, что состав некоторых продуктов указан практически микроскопическим шрифтом. К тому же супермаркеты и магазины могут злоупотреблять надписями на ценниках.

Как сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, торговые точки обязаны продавать товар по той цене, которая указана на ценнике, передает Новини.LIVE.

Какими должны быть чеки и ценники в магазинах

В соответствии со ст. 15 Закона Украины "О защите прав потребителей", каждый покупатель имеет право получить четкую, достоверную и своевременную информацию о товаре перед его покупкой. В ней обязательно должна быть указана конечная цена (со всеми налогами).

Надписи на ценниках должны быть простыми и понятными. Если информация представлена двусмысленно или содержит нечеткие формулировки — в таком случае закон защищает именно потребителя.

"К сожалению, очень часто возникает ситуация, когда потребитель видит одну цену на ценнике определенного товара и, собственно, рассчитывает заплатить именно эту цену, однако при расчете на кассе выясняется, что цена на выбранный товар иная, как правило, выше. Без сомнения, в таком случае нарушены ваши права как потребителя", — отмечают в Госпродпотребслужбе.

Что делать, если цифры на ценнике и в чеке разные

Если уже на кассе выясняется, что товар дороже, чем было указано на ценнике, тогда нужно:

все зафиксировать

вызвать администрацию;

уведомить контролирующие органы.

Также можно подать жалобу в Госпродпотребслужбу Украины (или её территориальные органы в вашей области). К заявлению необходимо приложить фото ценника и чека.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему важно сохранять чек после снятия денег в банкомате. Все довольно просто: в таких квитанциях может содержаться конфиденциальная информация о клиенте. Ее могут использовать злоумышленники.

Также Новини.LIVE писали, когда снятие денег в банкомате может привлечь внимание налоговой службы. В каждом банке есть собственные лимиты на операции с наличными. Если превысить ограничения — это может стать поводом для финансового мониторинга.