Выплаты для украинцев — кто получит деньги от УВКБ ООН на 3 месяца

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло запись в очередь для регистрации заявок на финансовую помощь в Запорожье. Выплаты доступны для уязвимых жителей из числа переселенцев и беженцев.

Об этом сообщается в Telegram-канале представителей УВКБ ООН.

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Кому предоставлено право на финпомощь от УВКБ ООН

"Денежная помощь от УВКБ ООН — это единовременная выплата в размере 3600 гривен ежемесячно на человека в течение 3 месяцев", — говорится в сообщении.

Граждане смогут получить выплаты от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев при следующих условиях:

если переселенцы переместились в течение шести месяцев и не получали подобную денежную помощь от других организаций за предыдущие три месяца;

если беженцы, которые выезжали за границу с начала полномасштабной войны и сейчас вернулись домой, не имели за последние три месяца аналогичной поддержки от других организаций.

Денежная помощь будет доступна только тем гражданам, которые смогут официально доказать свое затруднительное финансовое положение. По правилам программы, доход на одного члена в семье не должен превышать показатель в 5,4 тыс. грн за месяц.

Также приоритетное право на помощь будет предоставлено гражданам при таких жизненных ситуациях:

семья имеет малолетних детей, пожилых людей, при этом есть только один из родителей/опекун;

в семье из старших есть только лица пожилого возраста от 55 лет, которые занимаются воспитанием детей до 18 лет;

в составе семьи есть лица с особыми потребностями (тяжелые болезни/группы инвалидности).

Как зарегистрироваться на помощь в Запорожье

Регистрация для записи в очередь для приема в г. Запорожье происходит на основе заполнения специальной онлайн-анкеты.

"После заполнения формы, если Вы и члены Вашей семьи подпадают под условия и критерии программы денежной помощи от УВКБ ООН, наши операторы свяжутся с Вами для уточнения информации и назначат время и дату визита в наш офис", — пояснили представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Ранее мы рассказывали, что БФ "Каритас Донецк в г. Днепр" объявил прием заявок на финпомощь для тех, кто хочет заниматься бизнесом во время войны. В его рамках можно будет получить до 237 тыс. грн.

Также сообщалось, что жители Николаевской области могут подать заявки на участие в программе от Украинского Красного Креста. Она рассчитана на домохозяйства с затруднительным финансовым положением.