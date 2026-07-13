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Главная Финансы УВКБ ООН начислит 12 300 грн двум группам украинцев: кто в списке

УВКБ ООН начислит 12 300 грн двум группам украинцев: кто в списке

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Дата публикации 13 июля 2026 13:00
Выплаты от УВКБ ООН: кто попал в регистрационные списки на получение помощи
Мужчина и женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В одном из украинских регионов в июле 2026 года вновь появилась возможность зарегистрироваться в программе финансовой помощи Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН). Рассчитывать на выплаты смогут уязвимые категории граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома во время войны.

Об этом сообщает пресс-центр организации, передают Новини.LIVE.

Кому доступна финансовая помощь от УВКБ ООН

Как отмечается, открыта регистрация на получение выплат от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине для жителей Монастырищенской громады Черкасской области.

Подать заявки на выплаты смогут две категории граждан:

  • внутренние переселенцы, покинувшие свои дома из-за угрозы жизни или обязательной эвакуации;
  • беженцы, которые вернулись на родину.

Принять участие в программе помощи смогут домохозяйства со следующими сроками перемещения:

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  1. Которые переехали из-за военных угроз или вынужденной эвакуации, получив статус ВПЛ в течение 45 дней;
  2. Которые переместились и получили статус переселенца в период от 46 дней до шести месяцев назад из-за угроз жизни, обстрелов или обязательной эвакуации;
  3. Которые вернулись домой после вынужденного перемещения в пределах Украины, вызванного боевыми действиями (после 24 февраля 2022 года);
  4. Которые из-за военных действий покинули постоянный адрес проживания и вернулись из-за границы (не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад).

Для всех этих категорий обязательным требованием является соблюдение социально-экономического критерия — размер среднемесячного дохода на одного человека в семье не должен превышать 8 300 грн.

Как зарегистрироваться в программе и какие документы необходимы

Согласно информации организации, прием в городе Монастырище будет проходить по принципу живой очереди и по предварительному приглашению с 11:00 до 13:00 15 июля (среда) 2026 года по адресу: ул. Дмитрия Сайчука, 1 (Центр предоставления административных услуг).

"Обратите внимание! Окончательное решение о возможности регистрации принимается специалистом фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем критериям программы", — говорится в сообщении.

Заявители должны иметь при себе следующие документы (на каждого члена семьи):

  • паспорт/документ, удостоверяющий личность;
  • налоговый номер;
  • свидетельство о рождении детей;
  • номер банковской карты;
  • документ, подтверждающий категорию уязвимости;
  • номер мобильного телефона.

Консультацию по поводу записи на регистрацию можно получить по номеру: 0 800 307 711.

Согласно правилам программы, каждый член семьи в зависимости от ситуации получит по 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на три месяца) или 12,3 тыс. грн (4,1 тыс. грн).

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Каритас-Спес принимает заявки на два вида выплат в Днепропетровской области. Получить денежную помощь в размере 12 300 грн, в частности, могут тяжело раненые в результате боевых действий. Также выплаты предусмотрены для людей, которые были вынуждены эвакуироваться за последние 45 дней.

Еще Новини.LIVE сообщали о том, кто сможет получить финансовую помощь от Эстонии. Программа экстренной поддержки предусматривает предоставление доступа к средствам к существованию уязвимым домохозяйствам. В частности, на производство продовольственной продукции можно будет получить 42 000 грн.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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