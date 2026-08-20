Услуги в ПриватБанке: за какие сервисы клиенты платят больше

Женщина на фоне банковского отделения. Фото: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Летом 2026 года государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" пересмотрело тарифную политику по целому ряду популярных услуг в сторону повышения в связи с ростом затрат на обслуживание инфраструктуры и необходимостью модернизации. Также клиентов банка предупредили, что с конца августа планируют вернуть полноценные комиссии за осуществление международных переводов, отменив льготные условия.

О том, за что клиенты платят больше и какие изменения ожидаются, рассказывает редакция Новини.LIVE.

За какие услуги клиенты ПриватБанка платят больше

Согласно актуальной информации госбанка, теперь клиентам приходится доплачивать за снятие наличных средств через банкоматы других банковских учреждений.

Если раньше размер комиссии за соответствующую услугу составлял 1% от суммы финансовой операции, то сейчас доля выросла до 1,5%.

В то же время ПриватБанк сохранил льготные условия для владельцев пенсионных карт. Для этой категории клиентов по-прежнему действует правило, предусматривающее бесплатное снятие наличных во всех банкоматах по всей Украине.

Кроме того, теперь действует повышенный тариф на SMS-уведомления о балансе средств на счетах. До изменений стоимость такой услуги составляла 10 грн ежемесячно (120 грн в год), а сейчас — 15 грн (180 грн в год).

Установлены новые цены на услугу оформления дополнительной карты. Если раньше за такую услугу клиенты платили 50 грн, то сейчас — вдвое больше — 100 грн.

В ПриватБанке объяснили необходимость введения изменений тем, что:

подорожало обслуживание инфраструктуры;

существует необходимость в модернизации электронных сервисов;

необходимо усилить защиту клиентских данных.

Какие еще тарифные изменения готовит ПриватБанк

Согласно планам банка, с 31 августа 2026 года для клиентов, осуществляющих международные денежные переводы, будут отменены льготные комиссии.

Предполагается, что граждане, пользующиеся такой услугой, начнут платить стандартную стоимость. Речь идет о прекращении акции, которая предусматривала следующие льготные условия в виде сниженных комиссий:

Денежные переводы с карты иностранного финансового учреждения на карту ПриватБанка с комиссией 1% вместо 1,5%. Денежные переводы с валютной карты ПриватБанка на зарубежные карты с комиссией 1% от суммы (от 50 грн) вместо 2%.

До этого банк несколько раз продлевал срок действия соответствующей акции для поддержки граждан за рубежом, которые регулярно отправляют деньги родным в Украину.

Сейчас у клиентов есть возможность воспользоваться сниженным тарифом. Речь идет об отправке переводов исключительно с валютной карты Mastercard от ПриватБанка в рамках установленных лимитов. В частности, минимальная сумма перевода может составлять от 10 долларов (в эквиваленте).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом некоторые клиенты ПриватБанка будут платить дополнительную комиссию в размере почти 2% ежемесячно. В финансовом учреждении обновили одну из услуг, расширив возможности и установив фиксированную плату. Речь идет об изменении сервиса "Оплата частями". Теперь клиенты могут самостоятельно установить большее количество платежей, сократив суммы выплат.

Еще Новини.LIVE писали, кому ПриватБанк в августе начислит на карты 2 000 грн. Речь идет о государственной денежной помощи "Скрининг здоровья 40+" на медицинское обследование для 40-летних украинцев. В частности, клиенты имеют возможность оформить выплаты на карты для комплексной диагностики через государственный банк. Прежде всего нужно открыть специальную карту.