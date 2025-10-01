Тарифы на Укрпоште — сколько будет стоить отправить посылку в США с 1 октября

Люди проходят мимо отделения Укрпочты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы с 1 октября 2025 года будут платить меньше за доставку посылок в США на Укрпоште. Однако сниженние цен будет временным.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпошты.

Сколько будут стоить посылки из Украины в США

Так, с 1 октября тарифы на мелкие пакеты PRIME будут зависеть от фактического, а не объемного веса:

за отправку посылки до 100 г надо будет заплатить 5,97 доллара (247 грн);

за посылку от 100 до 250 г — 7 долларов (288 грн);

за посылку от 250 до 500 г — 14 долларов (576 грн);

за посылку от 500 до 750 г — 17,6 доллара (740 грн);

за посылку от 750 до 1000 г — 19,6 доллара (822 грн);

за посылку от 1 тыс. г до 2 тыс. г — 25,2 доллара (1 028 грн).

Посылка из Укрпошты будет ехать от семи дней. На сайте почтового оператора отмечается, что для украинцев установили самую низкую ставку на посылки среди других стран Европы — 10%.

"Это решение дает тысячам украинских предпринимателей дополнительный шанс удержать экспорт несмотря на новую торговую политику США, которая обязывает платить пошлину даже за товары стоимостью до 800 долларов", — рассказали в пресс-службе Укрпочты.

Генеральный директор компании Игорь Смелянский отметил, что для многих украинцев доставка в США - основной способ поддерживать финансово семейный бизнес. В частности это касается жителей прифронтовых регионов.

Напомним, недавно Укрпошта объявила о запуске обновленного приложения. По этому случаю компания пообещала предоставить своим клиентам три бесплатные отправления по Украине за выполнение одного условия.