Укрпочта предлагает скидки на посылки — условия акции

Посылка в руках. Фото: ukrposhta.ua

Государственный почтовый оператор "Укрпочта" дает украинцам возможность существенно сэкономить на посылках. Акция, предусматривающая скидки на упаковки, продлится до конца октября 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Какие Укрпочта предлагает скидки

Акция "Скидки на упаковку" предоставляет возможность клиентам компании купить фирменную упаковку до 20% дешевле. Размер скидки будет зависеть от вида упаковки.

"Фирменная тара упрощает процесс сортировки и доставки, ускоряя получение отправлений, а также отвечает всем стандартам для защиты и безопасности посылок", — отмечают в компании.

В Укрпочте предлагают клиентам скидки на широкий ассортимент упаковок разных размеров и типов. А именно:

на коробки размером 120х100х60 мм 63 грн вместо 80 грн;

на конверты С5 крафт 162х229мм с расширением по бокам — 4,50 грн вместо 6 грн;

на коробки 0,7 кг 200х150х90 мм — 72 грн вместо 90 грн;

на коробки 1 кг плоские 311х231х44 мм — 81 грн вместо 110 грн;

на коробки 3 кг 233х233х206 мм — 126 грн вместо 150 грн;

на конверты С6 114х162 мм — 1,35 грн вместо 2 грн;

на конверты С4 229х324 мм — 3,60 грн вместо 5 грн;

на конверты С4 229х324 мм — 3,60 грн вместо 5 грн;

на белые пакеты 5 кг 393х233х206 мм — 243 грн вместо 300 грн.

Стоимость коробок указана за упаковку, содержащую десять единиц.

Что еще стоит знать

Напомним, Укрпочта существенно изменила правила расчета за посылки. Соответствующее решение было принято из-за новых норм Национального банка.

Ранее мы писали, что Укрпочта обновила часть тарифов на услуги. Стоимость доставки документов за границу обойдется значительно дешевле.