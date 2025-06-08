Выплатят ли пенсионерам пособие по безработице — украинцам объяснили

Пенсионерка смотрит в смартфон. Фото: УНИАН

В Украине есть категория граждан, которая продолжает работать даже после выхода на пенсию. Однако некоторым пенсионерам трудно найти работу, поэтому им интересно, есть ли у них право зарегистрироваться в Центре занятости и получать финансовую помощь.

Подробнее об этом рассказали в Сумском областном центре занятости.

Реклама

Читайте также:

Выплаты по безработице для пенсионеров — что известно

Оказывается, что граждане, которым государство выплачивает пенсию по возрасту, не могут стать на учет в Центре занятости, для получения выплат по безработице.

Все потому, что безработными в Украине считаются трудоспособные граждане, которые еще не достигли пенсионного возраста, у них нет работы, но они хотят работать. Украинцы пенсионного возраста могут обращаться в службу занятости, где им расскажут об имеющихся вакансиях и разъяснят нюансы в трудовом законодательстве.

"Исключение — лица с инвалидностью, которые не достигли определенного законодательством пенсионного возраста и получают пенсию по инвалидности. Такие граждане могут становиться на учет в службе занятости и пользоваться всеми услугами службы", — говорится в сообщении.

Как украинцам досрочно выйти на пенсию

Украинцы могут оформлять пенсионные выплаты по достижении 60, 63 или 65 лет. Однако существуют исключения.

Так, многодетные матери, женщины-военнослужащие и участницы боевых действий, а также члены семей погибших или умерших военнослужащих, могут досрочно выходить на пенсию.

Им надо обратиться с соответствующим заявлением в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и подать документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории.

Напомним, что украинцы могут сохранить начисление страхового стажа во время войны. Так, чтобы не терять стаж можно платить добровольные пенсионные взносы самостоятельно.

Также узнавайте о надбавках и доплатах, которые могут начислить пенсионерам в июне.