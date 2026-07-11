Налоговая льгота для семей: кому разрешено не платить налоги

Мама, папа и ребенок, деньги в кошельке. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Для многих украинцев вопрос финансового благополучия имеет огромное значение. Особенно это касается граждан с детьми, ведь им приходится заботиться не только о своих потребностях. Поэтому для них каждая гривна имеет огромное значение. Тем временем в Украине родителям двоих или более детей до 18 лет предоставляется социальная налоговая льгота, благодаря которой они получают более высокую зарплату.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины (ГНС).

Кому именно предоставляется социальная налоговая льгота

На неё имеют право работники, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет, при условии, что зарплата поступает от одного работодателя. Важен и размер заработной платы. Так, в августе 2026 года предельный размер выплаты, позволяющий получить налоговую социальную льготу, составляет 4 660 гривен на одного ребенка. Но если у родителей двое детей, то предельный размер составит уже до 9 320 гривен. Если же трое, то речь идет о сумме в 13 980 гривен.

Как экономят родители

В июле, как и в августе 2026 года, на каждого ребенка в семье будет действовать налоговая социальная льгота в размере 1 664 гривен. Это 50% от прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленного законом на 1 января отчетного налогового года. В 2026 году речь идет о сумме 3 328 гривен.

Если у работника двое детей, которым ещё нет 18 лет, то сумма увеличится вдвое — до 3 328 грн. Если детей трое — то до 4 992 гривен.

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Эту сумму вычитают из зарплаты перед уплатой налогов. То есть с дохода будет удержана меньшая сумма, а работник получит более высокую зарплату.

Как оформить налоговую социальную льготу

Для этого работник предоставляет работодателю соответствующее заявление вместе с документами, подтверждающими наличие детей.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине действует механизм частичного возмещения расходов на обучение. Речь идет о так называемой налоговой скидке, которую могут оформить студенты-контрактники и их родители. Если соблюсти определенные правила, то государство вернет часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Еще Новини.LIVE писали о налогообложении подарков. Так, льгота касается вещей, стоимость которых не превышает 25% размера минимальной зарплаты. Зато денежные подарки не подпадают под этот лимит — вся сумма подлежит налогообложению.